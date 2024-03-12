Как ввезти в Россию олдтаймер и на чем при этом можно сэкономить

Несмотря на то, что процесс ввоза автомобиля из-за границы сейчас значительно затруднён, ввезти его всё-таки можно. Но если сама эта процедура и расчет суммы пошлин для какой-нибудь популярной трехлетней машины более-менее понятны, то мечта многих привезти себе какой-нибудь Ford Mustang 1969 года остается делом загадочным. Сколько стоит привезти олдтаймер или ретроавтомобиль? Какие документы нужны для ввоза? По какой ставке его придется растаможивать? Можно сэкономить при ввозе такой машины по сравнению с обычным автомобилем старше 7 лет? Давайте в этом подробно разберемся.

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Почему 30?

Помочь разобраться в тонкостях ввоза ретротехники мы попросили эксперта компании «Антикварные Автомобили», специалисты которой занимаются этим уже давно и успешно. Почему автомобили именно антикварные? Потому что им, как правило, больше тридцати лет, и это хорошо как минимум по трём причинам.

Первая причина – это, конечно же, наше законодательство, а точнее, ГОСТ Р 58686-2019 «Транспортные средства раритетные и классические. Историко-техническая экспертиза. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки», технический регламент ТР ТС 018/2011 «Технический регламент Таможенного союза. О безопасности колесных транспортных средств» и постановление Правительства РФ от 26.12.2013 N 1291 (ред. от 27.02.2020) «Об утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Полностью эти документы читать скучно, из них важно уяснить только пару деталей. Первая – это то, что к классическим автомобилям (или, как мы их называем, ретро или антикварным) по нашему законодательству относятся легковые автомобили старше 30 лет (включительно) и грузовики и автобусы возрастом от 50 лет. Второе – им для ввоза в РФ не требуются кнопки ЭРА-ГЛОНАСС, и к ним не предъявляются требования по экологическому классу.

Вторая причина искать олдтаймер – это возможность ввезти его без уплаты утильсбора, получения свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) и тем более – ОТТС, который касается юридических лиц. Собственно, СБКТС и стал основной причиной того, что ввезти любую машину старше 2009 года выпуска крайне проблематично. Исключение – именно классические автомобили старше 30 лет. То есть те, которые успешно прошли экспертизу на оригинальность конструкции.

Впрочем, никто не запрещает ввезти, предположим, 29-летний автомобиль в оригинальном состоянии, но пользоваться им будет нельзя: нет СБКТС – нет ПТС, а следовательно, и нет регистрации в МРЭО. В этом случае машину можно поставить в музей или в собственный гараж и подождать, когда ей исполнится 30 лет. После этого пройти экспертизу, получить статус классического автомобиля и поставить его на учёт. Но утильсбор при ввозе заплатить всё-таки придётся – на момент ввоза машина была старше 30 лет и олдтаймером тогда ещё не являлась. А уплаченный утильсбор никто, конечно, возвращать не станет.

Третья причина любить автомобили старше 30 лет – это возможность удачно инвестировать собственные средства (если они, конечно, есть). Не зря в отношении этих машин употребляют прилагательное «антикварные»: антиквариат со временем становится только дороже, а в случае с автомобилями это происходит особенно быстро. Например, цена классического Porsche 911 за последние десять лет выросла в несколько раз. Одним словом, покупка хорошего классического автомобиля с высокой долей вероятности в будущем может принести реальную прибыль его владельцу.

Остаётся маленький вопрос: а точно ли придётся везти машину из-за границы? Может, лучше поискать что-то интересное в России? Поискать, конечно, можно, но шансы на успех не так уж велики.

Наглядный пример: на текущий момент в России продается только один Mercedes 190SL W121, в Европе – несколько сотен. Причём в широком ценовом диапазоне и с возможностью выбрать соотношение цены и состояния, а также подходящий цвет кузова и салона. Так что если мы говорим о классических и коллекционных автомобилях, то основная причина для поиска машины в другой стране – это отсутствие аналогичных предложений в РФ.

Что и откуда?

Не секрет, что сейчас у нас существуют некоторые сложности в отношениях с некоторыми другими странами в общем и с логистикой в частности. Помешает это каким-то образом вывезти машину из Европы или Америки? Не очень. Да и искать нужный автомобиль проще «по месту прописки»: каждая страна уважает свой автопром, и как в России проще найти Волгу или Москвич, так и в США стоит искать машины американского производства, а в Европе – классические автомобили местных брендов. Поэтому оптимальная страна для ввоза ретротехники зависит от конкретных условий и требований.

В первую очередь от того, что вы хотите купить. А ввезти машину, несмотря на все обстоятельства, можно откуда угодно.

С ввозом машины в Россию тоже нет непреодолимых преград: можно покупать любой классический автомобиль, привозить его в РФ и после уплаты надлежащих пошлин получить ПТС и полный комплект легитимных документов для эксплуатации по дорогам общего пользования.

Осталось только понять, какие потребуются документы на вывоз машины и на её ввоз в Россию. Этих документов достаточно много, потребуется пройти несколько экспертиз, поэтому разберёмся в этом вопросе более подробно.

Дела бумажные

В каждой страны есть свои нюансы законодательства. Но в общем порядке для вывоза машины из другой страны потребуются документы, подтверждающие право собственности на автомобиль (контракт, инвойс, купчая, документы, подтверждающие оплату), экспортная таможенная декларация, документы на автомобиль (бриф в Германии, тайтл в США и так далее – аналог нашего ПТС), возможно, сертификат соответствия, а в некоторых случаях – и другие документы в зависимости от требований конкретной страны. Процедура получения документов может различаться в разных странах и может включать в себя оплату различных сборов и пошлин.

Для ввоза машины в Россию также потребуются документы, подтверждающие право собственности на автомобиль, таможенная декларация, CMR (международная транспортная накладная, подтверждающая контракт на перевозку груза между поставщиком, покупателем и транспортировщиком). Кроме того, придётся пройти четыре экспертизы: оригинальности, таможенную, РАФ и экспертизу АО «Электронный паспорт». И, наконец, после оплаты таможенной пошлины можно оформить страховку и диагностическую карту и отправиться в МРЭО.

Если всё это кажется сложным, можно доверить оформление экспортных документов и ввоз машины профессионалам, детально владеющим нюансами законодательства и имеющим опыт ввоза подобной техники. Ну а самым отчаянным мы всё-таки расскажем, как эти документы получить. Начнём со странного слова «инвойс».

В условиях санкций у физического или юридического лица нет возможности напрямую оплатить автомобиль из стран Европы или США. Для этого требуется посредник – фирма в стране (или даже несколько фирм в разных странах), через которые можно оплатить покупку по счёту продавца. Вот этот самый счёт и называется инвойсом. На практике это работает следующим образом. Допустим, требуется купить автомобиль в европейской стране, с которой у нас натянутые отношения.

В этом случае придётся платить через две разные фирмы. Одна из них находится в дружественной и нам, и Европе стране (например, в Кыргызстане), другая – непосредственно в Европе. Далее схема понятна: мы оплачиваем счёт в киргизской фирме, та – в европейской (например, в Польше). Ну а польская фирма уже может оплатить счёт продавца. Само собой, цепочки могут быть разными в зависимости от страны вывоза автомобиля.

При этом Кыргызстан, Казахстан, Армения и Беларусь входят в таможенный союз, внутри которого автомобили можно перемещать беспошлинно, поэтому таможенную пошлину при перевозке автомобиля нужно платить только в Москве, на центральной акцизной таможне. Но об этом поговорим чуть ниже, пока запомним: инвойс – счёт, который требуется для вывоза машины из другой страны.

Что такое купчая или документы на автомобиль, объяснять не надо – это понятно. А вот как проходить многочисленные экспертизы, без которых не вывезти машину, ни ввезти её в Россию, рассказать необходимо.

Требование к классической машине со стороны нашего законодательства одно: оригинальность конструкции. Оригинальность устанавливается и подтверждается независимой экспертизой, точнее – несколькими (Российской Автомобильной Федерации и экспертизой АО «Электронный паспорт»). Но до них нужно попросить продавца прислать фотографии машины и документов. Оригинальность автомобиля предполагает наличие тех узлов и агрегатов, которые предусмотрены заводом-изготовителем, и на раннем этапе этот фактор необходимо оценить.

Рассмотрим вопрос на примере Porsche 911. Оригинальная конструкция в случае этого автомобиля – это родные двигатель, коробка передач и мосты (рамы у него нет, но для рамного автомобиля требуется и наличие родной рамы). То есть, тюнинг и вмешательство в конструкцию ввозу помешают. Например, существуют иностранные конторы, которые занимаются модернизацией таких машин – одна из популярных в случае с Porsche 911 это Singer Vehicle Design.

Для своих машин они берут аутентичный кузов, усиливают его и устанавливают более поздние агрегаты. Это всё, конечно, и красиво, и качественно, но пройти экспертизу на оригинальность на такой машине уже не получится. Не пройдут экспертизу и популярные реплики и кит-кары (AC Cobra и тому подобные) – это не заводские классические автомобили.

Итак, мы получили от продавца фотографии, правоустанавливающие документы, проверили их. Что дальше? Дальше проходим экспертизу в стране вывоза. Если, например, покупаем классический Mercedes, едем в Mercedes-Benz Classic Center или в какую-то независимую экспертную организацию (в случае с Европой это может быть Dekra или что-то другое – выбор есть). Организации такого вида есть и в США, и в Японии, и в ОАЭ, и так далее. Можно получить заключение и независимо от завода-изготовителя.

Заключение об оригинальности в России даёт сертифицированная испытательная лаборатория. На основании её заключения и экспертизы Российской Автомобильной Федерации (последнее требование появилось не так давно) весь комплект документов передаётся в АО «Электронный паспорт», которая и выдаёт паспорт транспортного средства на классический автомобиль.

Во сколько всё это обойдётся? На сегодня общая стоимость российских экспертиз может составлять от 60 до 150 тысяч – всё зависит от автомобиля, загруженности лаборатории и её аппетита. Более точно сказать невозможно, так что размер этих трат придётся выяснять на месте.

Ещё сложнее обстоит дело с оплатой экспертизы в стране вывоза. Крупные, но не слишком жадные экспертные организации типа той же Dekra могут попросить немного – 300-500 евро. А вот некоторые организации из разряда Mercedes-Benz Classic Center или Ferrari Classiche могут оценить свою работу и в шесть, и в восемь, и в пятнадцать тысяч евро. При этом они могут дать заключение, в котором сказано, что машина оказалась «конструктором», и оригинальный там только чудом сохранившийся номер на блоке двигателя. В любом случае стоимость этой экспертизы будет зависеть от сложности автомобиля и его ценности.

Допустим, всё получилось, и машина со всеми документами пришла на нашу таможню. Дело осталось за малым: пройти ещё одну экспертизу на таможне и оплатить в казначейство таможенную пошлину. Последнее – штука недешёвая. Так, за машину с двухлитровым мотором сейчас придётся отдать около 9600 евро (в рублях по курсу ЦБ), с трёхлитровым – 15 000 евро. Таможенную пошлину при желании можно посчитать с помощью официального онлайн-калькулятора. При этом никакой разницы в тарифах нет – растаможка классического автомобиля рассчитывается абсолютно так же, как растаможка любого автомобиля старше семи лет.

Ну а постановка на учёт в МРЭО – процедура стандартная. Нужно только не забыть сделать страховку и пройти техосмотр.

Как не ошибиться?

Несмотря на то, что процесс импорта классических автомобилей значительно усложнён логистикой и путями оплаты покупки, ввезти интересную машину можно и сегодня. При желании можно сделать это самому, если такого желания нет – можно доверить эту работу специалистам, которые сделают всё по доверенности, и машину можно будет забрать хоть на таможне, хоть уже в МРЭО полностью оформленной. Тут каждый волен выбирать свой путь.

А вот покупать то, что иногда называют «автомобилем под восстановление», специалисты не рекомендуют. Разумеется, уже отреставрированный автомобиль может быть дороже, но он не потребует дополнительных затрат ресурсов на ремонт – всё уже сделано до вас. С другой стороны, восстановление машины самостоятельно может быть увлекательным проектом, и это многих притягивает не меньше, чем поездки на фестивали на блестящем, но отреставрированном чужими руками классическом автомобиле.

И всё-таки эксперты советуют покупать комплектный и живой автомобиль. Если работы по косметическому ремонту (пошив салона или покраска кузова) легко прогнозируемы и понятны по срокам и бюджету, то на комплектацию редкой машины (такой, как Lamborghini LM002 или Porsche 959) может потребоваться несколько лет. А если не рассчитать свои силы и бюджет, но проект может быть вообще никогда не законченным.

Если же вы готовы или даже хотите ввязаться в приключение с реставрацией, то, в принципе, ввезти автомобиль не на ходу под восстановление (например, с мотором, который требует капитального ремонта, или с нерабочей коробкой передач и требующим реставрации кузовом) можно – это не запрещено. Но это должен быть именно автомобиль, а не набор запчастей, которые нельзя ввозить как автомобиль. А набор запчастей на учёт поставить будет невозможно. Поэтому проще, хоть и не дешевле, будет ввезти уже готовую машину: это снижает шансы остаться у ржавого остова, который так и дождался того самого «восстановления».