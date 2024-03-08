Автоэксперт назвал самые надежные автомобили в РФ

Автомобильный эксперт Евгений Житнухин рассказал о самых надежных автомобилях российского производства. Об этом пишет «Российская газета».

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По словам эксперта,одним из самых надежных автомобилей можно считать универсал Lada Granta Cross. От обычной версии модель отличается пластиковым обвесом по всему периметру кузова. Пластик защищает кузов автомобиля от повреждения. Также у Lada Granta Cross увеличен дорожный просвет и шины для внедорожной езды. Автомобиль меньше подвержен коррозии, а более высокий клиренс снижает нагрузку на амортизаторы.

Внедорожник Lada Niva Travel, по мнению Житнухина,также можно считать надежным автомобилем. Машина неприхотлива в обслуживании, а единственным ее недостатком можно считать высокий расход топлива.

К надежным российским автомобилям Житнухин отнес Lada Vesta. Это очень популярная модель, благодаря высокому уровню комфорта и и безопасности. В оснащение входят системы ABS, EBD, BAS, а также фронтальные подушки безопасности, электропривод и обогрев зеркал и электрические стеклоподъемники всех стекол.