Чистое безумие: самые мощные автомобили в мире. Фото

Времена, когда тысячесильные двигатели были чем-то из разряда фантастики давно прошли. Нынче на свете хватает в высшей степени экстремальных пожирателей пространства с сумасшедшими характеристиками и статусом серийной модели.

© Quto.ru

Часть гиперкаров из нашего обзора оснащена «по старинке» двигателями внутреннего сгорания. Другие же черпают мотивацию в электрифицированных системах, которые открывают небывалые возможности.

© Bugatti

© Bugatti

© Koenigsegg

© Koenigsegg

© SSC

© SSC

© Hennessey

© Hennessey

© Pininfarina

© Pininfarina

© Rimac

© Rimac

© Aspark

© Aspark

© Lotus

© Lotus

© Italdesign

© Italdesign

© Koenigsegg