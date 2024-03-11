Чистое безумие: самые мощные автомобили в мире. Фото

Времена, когда тысячесильные двигатели были чем-то из разряда фантастики давно прошли. Нынче на свете хватает в высшей степени экстремальных пожирателей пространства с сумасшедшими характеристиками и статусом серийной модели.
Часть гиперкаров из нашего обзора оснащена «по старинке» двигателями внутреннего сгорания. Другие же черпают мотивацию в электрифицированных системах, которые открывают небывалые возможности.
© Bugatti
© Bugatti
© Koenigsegg
© Koenigsegg
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© Aspark
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© Lotus
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© Italdesign
© Koenigsegg
© Koenigsegg