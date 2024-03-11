Возникла неожиданная проблема с ремонтом Lada Granta

Проблема с поиском и дефицитом фар для автомобилей Lada Granta в России оказалась неожиданной для большинства автовладельцев.

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Многие автовладельцы стали жаловаться на задержку в доставке запчастей в ряд регионов. Как выяснили эксперты, отсутствие фар для Lada Granta оказалось серьезной проблемой.

Представители официальных автомагазинов, сообщают, что фары доступны только путем оформления заказа из-за границы, например, из Казахстана. Также комплектующих нет и у официальных дилеров. В компании АвтоВАЗ ожидают поступление фар на раньше апреля текущего года. Пока остается не известным, какими фарами комплектуются новые автомобили в стенах автозавода.

Все дело в том, что фары, которыми комплектуется Lada Granta, не производятся в России, а поставляются из Франции.

Официальная информация об альтернативной замене французских фар на новые от АвтоВАЗа не поступала. Как решить проблему с дефицитом этих деталей на вторичном рынке пока не ясно, и это остается главной проблемой обслуживания автомобилей Lada Granta.

Проблема с дефицитом может иметь серьезные последствия для владельцев Lada Granta, так как отсутствие возможности замены фар может привести к ухудшению безопасности на дороге. АвтоВАЗ обещает принять меры для обеспечения наличия запасных частей на рынке, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем. Важно, чтобы владельцы автомобилей были проинформированы о доступности запасных частей и способах их приобретения, чтобы избежать неудобств и обеспечить безопасность на дороге.

Ранее сообщалось, что в марте текущего года компания АвтоВАЗ планирует выпустить ограниченную партию автомобилей Lada Granta, оснащенных новой трансмиссией Jatco. По официальным данным, автомобили будут выпущены в рамках государственного заказа.