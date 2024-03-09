Эксперт назвал срок, когда электромобили станут дешевле бензиновых

К 2027 году изготовление электромобилей обойдется дешевле, чем производство традиционных автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Это прогнозирует Педро Пачеко из Gartner, мнение которого, ссылаясь на новые производственные методы и уменьшение стоимости батарей, приводят журналисты SPEEDME.RU. Одним из ключевых нововведений является технология гигакастинга, используемая Tesla, позволяющая снижать затраты на сборку за счет изготовления крупных деталей кузова целиком.

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По словам Пачеко, инновации в производстве меняют подход к созданию автомобилей, делая их доступнее. Важную роль играет снижение стоимости батарей и сборочных расходов, что может ускорить переход на электромобили.

Прогнозы Gartner указывают на значительный рост продаж электромобилей, прогнозируя, что к 2030 году они составят половину всех проданных легковых автомобилей. Однако рынок электромобилей становится всё более конкурентным, с китайскими брендами, активно расширяющими своё присутствие, и традиционными производителями, стремящимися снизить стоимость своих моделей.