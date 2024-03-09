Эксперт назвал срок, когда электромобили станут дешевле бензиновых

Эксперт предположил, что электромобили станут дешевле бензиновых уже к 2027 году
К 2027 году изготовление электромобилей обойдется дешевле, чем производство традиционных автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Это прогнозирует Педро Пачеко из Gartner, мнение которого, ссылаясь на новые производственные методы и уменьшение стоимости батарей, приводят журналисты SPEEDME.RU. Одним из ключевых нововведений является технология гигакастинга, используемая Tesla, позволяющая снижать затраты на сборку за счет изготовления крупных деталей кузова целиком.
По словам Пачеко, инновации в производстве меняют подход к созданию автомобилей, делая их доступнее. Важную роль играет снижение стоимости батарей и сборочных расходов, что может ускорить переход на электромобили.
Прогнозы Gartner указывают на значительный рост продаж электромобилей, прогнозируя, что к 2030 году они составят половину всех проданных легковых автомобилей. Однако рынок электромобилей становится всё более конкурентным, с китайскими брендами, активно расширяющими своё присутствие, и традиционными производителями, стремящимися снизить стоимость своих моделей.