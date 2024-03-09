Летние шины стоимостью согреют: что происходит с ценами на резину

Тепло уже не за горами, а это значит, что автомобилистам пора задуматься о смене шин. К слову, по данным Национального агентства промышленной информации, за год стоимость «резины» не премиального ценового сегмента снизилась. «Вечерняя Москва» узнала подробности.

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По данным агентства, средняя цена на зимние шины составила 9,1 тысячи рублей. В начале прошлого года она была на 100 рублей выше. На 100 рублей снизилась и средняя стоимость летних шин — с 10,7 до 10,6 тысячи рублей.

— Причин этому несколько. Первая и главная: санкции. Страны Евросоюза, США и Канада отказались от наших шин, поэтому на рынке их оказалось много, склады забиты. А чем больше предложение, тем ниже цена, — пояснил автоэксперт Сергей Метелев. — Вторая причина — пришли недорогие китайские бренды. Их стало намного больше. Третье — увеличили поставки корейские производители. Они хотят застолбить место на довольно крупном российском рынке.

При этом, как пояснил эксперт, есть и проблемы. Найти резину определенных параметров и брендов стало очень сложно. Поэтому все более востребованы такие услуги, как дошиповка — когда в уже существующие зимние шины врезают новые шипы — в углубление протектора.

— Автовладельцы, во-первых, не хотят покупать другие виды резины, потому что привыкли к старым, а во-вторых, желают сэкономить, — пояснил Сергей Метелев.

По его словам, цены будут во многом зависеть от курсов валют.

— Дело в том, что сырье, необходимое для производства шин, закупается главным образом за рубежом, за валюту. Например, натуральный каучук производится из дерева гевеи, которое у нас не растет, — пояснил Сергей Метелев. — Плюс оборудование на заводах по производству автомобильных шин в основном импортное. Запчасти к нему нужно покупать за валюту, что скажется на цене конечной продукции.

По словам эксперта, если хотите сэкономить на покупке шин, приобретайте резину китайских брендов. Они вполне качественны за свою стоимость.

КСТАТИ

«Переобуваться» в летнюю резину нужно при среднесуточных плюс 5–7 градусах. При этом важно, что ночные температуры воздуха должны быть тоже положительными.

Алексей Рузанов, технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE:

— Важно помнить, что нужно использовать шины только подходящих размеров. Если диаметр установленной резины больше указанного производителем автомобиля, то колесо будет цепляться о колесные арки, а при высокой скорости такая шина и вовсе может соскочить с диска и привести к серьезным последствиям. Плюс ширина шины должна соответствовать диску.