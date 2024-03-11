Honda Civic стал забавным шестиколёсным фургоном

Шестиколёсными бывают не только внедорожники и пикапы, но и вполне безобидные японские хэтчбеки, такие как этот Honda Civic EF с передней частью от поколения EK и дополнительным комплектом колес позади.

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Необычный автомобиль был сфотографирован в штате Огайо, США, и выглядит вполне законченным проектом с качественной окраской и модифицированным (хотя и не до конца собранным) интерьером с кучей кастомных элементов.

Предположительно, работа над автомобилем началась как минимум 13 лет назад, но мы не знаем, когда точно она была завершена.

Удлинённый кузов был преобразован в подобие трёхдверного фургона с глухими задними стенками вместо окон. Также появился обвес в стиле Need For Speed Underground и комплект спорных хромированных литых колёсных дисков с низкопрофильной резиной.

А ещё добавили нестандартную переднюю и заднюю светотехнику, а также большой спойлер на крыше. И хотя интерьер выглядит немного незавершённым, он получил ряд нестандартных деталей, включая дополнительные приборы на передней панели и набалдашник рычага КПП в виде черепа.