В России скоро пропишутся кроссоверы Jetour: что это за машины

На презентации кроссовера T2 журналисты «Авторевю» узнали о контрактной сборке паркетника Dashing, предположительно, на мощностях калининградского «Автотора». Сначала в России будут выпускать дорестайлинговые Jetour Dashing, хотя во втором квартале 2025 года выйдет обновлённый вариант. Изменений по технике не ожидается: только передний привод, турбомоторы и «роботы».

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Jetour Dashing — одноклассник Chery Tiggo 7 Pro Max, при этом стоит кроссовер заметно дешевле: с учётом «прямой выгоды» автомобили 2023 года выпуска продают по цене от 2,19 миллиона рублей. Если локализованный вариант будет ещё доступнее, Dashing сможет конкурировать с начальными версиями Haval Jolion.

Техника новинки Jetour хорошо знакома по другим Chery и Omoda: турбомотор 1.5 мощностью 147 сил сочетается с 6-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями, 190-сильная «турбочетвёрка» объёмом 1,6 литра работает в связке с 7-ступенчатым «преселективом». Полный привод конструктивно не предусмотрен, и в этом направлении расширять линейку Jetour не планирует, зато на подходе заряжаемый гибрид.

Россияне пересаживаются с немецкого "премиума" на китайский

Прошлой осенью представитель Jetour подтвердил планы локального производства в России и объявил о готовности вкладываться в НИОКР с привлечением российских специалистов. А всего в горизонте четырёх лет в нашей стране появятся как минимум девять новинок Jetour, в том числе электромобили, рамные внедорожники и пикапы.