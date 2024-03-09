Раскрыт важный лайфхак по замене масла в двигателе

С наступлением весны эксперты рекомендуют подготовить свой автомобиль к летнему сезону, это необходимо потому что зимняя эксплуатация негативным образом сказывается на состоянии комплектующих.

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В первую очередь рекомендуется произвести замену масла в двигателе. Многие игнорируют рекомендацию по замене масла весной, ссылаясь на то, что автомобиль не проехал 10 000 километров.

Производить замену масла в двигателе весной следует ежегодно по той причине, что в зимние месяцы перепады температурного режима и езда с непрогретым двигателем приводят к тому, что масло насыщается топливом в большей степени, чем в летний период, соответственно, оно теряет свои свойства значительно быстрее.

Также, при эксплуатации транспортного средства зимой, масляный фильтр гораздо быстрее забивается.

Если же автомобиль эксплуатируется довольно интенсивно, то в этом случае замена масла должна производиться не только весной и осенью, при переходе к новому сезону, а через каждые 7 500 километров пробега. Заявленный производителем порог замены в 10 000 километров может быть губительным для транспортного средства, так как масло к данному пробегу уже теряет все свои свойства и происходит износ деталей двигателя. А, как известно, ремонт силового агрегата стоит в десятки раз дороже, что замена комплектующих.

Также эксперты рекомендуют заливать масло в зависимости от сезона эксплуатации. На летний период необходимо вязкое масло, это позволит снизить износ силового агрегата, а для эксплуатации в зимний период лучше отдать предпочтение маслу, с менее вязкой консистенцией.

Только соблюдая минимальные правила обслуживания транспортного средства, можно продлить срок его службы без необходимости проведения дорогостоящего ремонта.