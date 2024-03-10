Когда и как менять резину на автомобиле? Советы эксперта

Подготовиться к новому сезону автомобилистам необходимо заранее. Автоэксперт Денис Путков рассказал, с чего следует начать, когда лучше менять резину и как ее хранить.

© PressFoto / PRESSFOTO

Эксперт рекомендовал начать с проверки летних шин, чтобы они были пригодны к эксплуатации. Следует посмотреть остаток протектора, наличие сильных порезов, грыж, трещин на боковинах и у основания протектора. Помимо этого, желательно проверить диски на трещины и глубокие вмятины.

«Если протектора хватает впритык, то стоит докатать имеющийся комплект, и в конце лета купить новый по распродаже с дисконтом. Если есть проблемы или шины слишком старые (более семи лет), или летних колес и так не было, то стоит уже сейчас выбирать новые, пока цены еще приемлемы», – добавил автоэксперт.

Помимо этого, Путков рекомендовал проверить дату выпуска покрышек перед их покупкой. Данная информация находится на боковине в овальном секторе. От шин, которые хранились больше года на складе, эксперт советовал отказаться, так как у них могут появиться трещины и отслоения из-за неправильного хранения.

Следующий совет – обязательный анализ зимнего комплекта на пригодность. Согласно словам Путкова, необходимо узнать приблизительное количество шипов, посмотреть на индикатор износа и опять проверить дату выпуска. Он категорически запретил использовать зимние покрышки летом. Последний совет от автоэксперта – правильное хранение снятых колес. Их, как отметил Путков, необходимо очистить от грязи и отправить на хранение. Шины без дисков следует хранить вертикально, а колеса в сборе – горизонтально. Также их можно положить друг на друга, передают «Аргументы и факты».

«Стоит помнить, что нельзя хранить резину на солнце или во влажных помещениях. В любом случае лучше покрывать ее защитными составами, тогда можно снизить влияние неидеального микроклимата на качество покрышек. На выбор: воск, силикон, либо глицерин. Удобнее всего пользоваться силиконовыми спреями. После этого спокойно можно ездить до следующего межсезонья», – поделился автоэксперт.

Ранее автоэксперт Илья Иванский сообщил, что со временем на кузове любого автомобиля появляется ржавчина, но иногда и сами хозяева помогают ему в этом. Он назвал главные ошибки водителей.