Автоэксперт назвал самые надежные модели марки Nissan

Технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов назвал "Российской газете" самые надежные модели японской компании Nissan.

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"Из-за отсутствия производства и прямых поставок новых автомобилей Nissan россияне вынуждены приобретать модели бренда, ввезенные в РФ параллельным импортом. Однако после ужесточения процесса растаможки, проблем с диагностикой и обслуживанием некоторых зарубежных авто, такое приобретение чревато рисками, например, трудностями с комплектующими и ремонтом. Однако на вторичном рынке еще можно найти ликвидные и надежные автомобили Nissan. В тройку лидеров по этим критериям входят Nissan Sentra, Nissan Juke и Nissan Tiida. Кузов у Nissan Sentra и Nissan Tiida отлично противостоит коррозии, а также обе модели имеют оптимальный клиренс для эксплуатации в России - 170 мм и 155 мм соответственно. Nissan Juke обладает высокими ходовыми характеристиками, благодаря большому дорожному просвету и полному приводу. Модель отлично показала себя как в условиях города, так и на бездорожье. При этом цены на перечисленные модели на вторичном рынке вполне доступные. Так, Nissan Sentra можно приобрести за 900 000 - 1 279 000 рублей, Nissan Tiida - 630 000 - 1 150 000 рублей, Nissan Juke - за 1 100 000 - 1 500 000 рублей", - отметил он.

Ранее автоэксперт Евгений Житнухин рассказал "РГ" о том, какие отечественные модели можно назвать надежными.