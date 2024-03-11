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Автоэксперт Рязанов назвал самые надежные модели марки Nissan

Технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов назвал "Российской газете" самые надежные модели японской компании Nissan.

Автоэксперт назвал самые надежные модели марки Nissan
© Российская газета
"Из-за отсутствия производства и прямых поставок новых автомобилей Nissan россияне вынуждены приобретать модели бренда, ввезенные в РФ параллельным импортом. Однако после ужесточения процесса растаможки, проблем с диагностикой и обслуживанием некоторых зарубежных авто, такое приобретение чревато рисками, например, трудностями с комплектующими и ремонтом. Однако на вторичном рынке еще можно найти ликвидные и надежные автомобили Nissan. В тройку лидеров по этим критериям входят Nissan Sentra, Nissan Juke и Nissan Tiida. Кузов у Nissan Sentra и Nissan Tiida отлично противостоит коррозии, а также обе модели имеют оптимальный клиренс для эксплуатации в России - 170 мм и 155 мм соответственно. Nissan Juke обладает высокими ходовыми характеристиками, благодаря большому дорожному просвету и полному приводу. Модель отлично показала себя как в условиях города, так и на бездорожье. При этом цены на перечисленные модели на вторичном рынке вполне доступные. Так, Nissan Sentra можно приобрести за 900 000 - 1 279 000 рублей, Nissan Tiida - 630 000 - 1 150 000 рублей, Nissan Juke - за 1 100 000 - 1 500 000 рублей", - отметил он.

Ранее автоэксперт Евгений Житнухин рассказал "РГ" о том, какие отечественные модели можно назвать надежными.

Автоэксперт
Nissan Sentra
Nissan Tiida
Nissan Juke
Nissan
Максим Рязанов