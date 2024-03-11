Tesla Cybertruck не спасет от пули большого калибра

Блоггер Зак Нелсон, известный своим YouTube-каналом JerryRigEverything, ищет лимиты выносливости корпусов смартфонов и других гаджетов. Но иногда бывают и интересные исключения. Так, например, начало продаж необычного электрического пикапа Tesla Cybertruck не смогло не привлечь его внимание.

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К примеру, ранее блоггер уже испытывал автомобиль в холодную погоду и сравнил его с электрическим самодельным Hammer. Однако в этот раз, имея склонность к разрушениям, Зак Нелсон решил проверить, какой именно калибр патрона сможет пробить корпус киберпанк-пикапа.

Так, буквально вооружившись разными видами огнестрельного оружия и доставив автомобиль на стрельбище, под пристальным наблюдением специалистов началось испытание прочности кузова. Напомним, в отличие от многих других машин, Tesla Cybertruck имеет стальной корпус и теоретически может выдерживать выстрелы из огнестрельного оружия. К тому же слово «пуленепробиваемый» фигурировало в заявлениях Илона Маска.

Официально кузовные панели пикапа должны выдерживать выстрелы максимум 9-мм патронами. Но блогер решил пойти дальше и использовал пистолет, ружья и винтовки гораздо больших калибров: начиная с 9 мм и заканчивая .50 BMG.