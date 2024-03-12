Насколько вырастут в цене автомобили с 1 апреля: прогноз экспертов

С 1 апреля 2024 физические лица больше не смогут ввозить новые автомобили без уплаты дополнительных платежей. Теперь при ввозе через российскую таможню им придется уплачивать все положенные акцизы и налоги. Если авто было ввезено через страны Таможенного союза, то оплатить придется и утилизационный сбор в сумме 306 тысяч рублей. Как изменятся цены на автомобили из параллельного импорта в следующем месяце, разбирался «ФедералПресс».

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Почему сейчас автомобили дешевле

На сегодняшний день у частных продавцов и автосалонов есть возможность ввоза в Россию практически любых автомобилей самостоятельно без разрешения бренда или дилерства. Это происходит благодаря каналам альтернативного импорта, где продавцы приобретают авто через частных лиц или с заниженной таможенной стоимостью, передает Autonews.ru.

Например, цены на бренд Chery различаются между ценами официальных и «параллельными» авто. Так приобрести авто по выгодной цене можно у ряда продавцов, которые ведут поставки через страны ЕАЭС с заниженной таможенной стоимостью. При ввозе транспортного средства на физлица также не уплачивается часть налогов и акцизов.

Данная схема была популярна несмотря даже на риски для покупателей. Это было связано с выгодными условиями растаможивания.

С 1 апреля приобрести автомобиль для личного пользования покупатели смогут только у тех продавцов, которые закрыли все таможенные платежи.

Насколько вырастут цены

Согласно мнению автоэкспертов, новые правила отразятся только на ценах автомобилей. Сокращений предложений на российском рынке ждать не стоит.

Теперь в конечную стоимость автомобиля будут включены все платежи – таможенный, акциз НДС. Однако, насколько именно вырастут цены, пока что сказать сложно. По прогнозам экспертов, автомобили, ввозимые в Россию по параллельному импорту, подорожают примерно на 30 % из-за новых правил.

Какие автомобили вырастут в цене

Теперь приобрести авто россиянам будет выгоднее у официальных дилеров. Прежде всего это коснется тех брендов, которых официально нет в России.

Например, кроссовер Li 9, стоимость которого в Китае составляет около 5 млн рублей, а в России более 7 млн рублей. При оплате всех обязательных сборов и перепрошивки программ для работы на территории нашей страны, стоимость автомобиля составит 7,8 млн рублей.

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