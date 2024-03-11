Нашелся самодельный электрический родстер из СССР

Этот крошечный электрический родстер был изготовлен школьниками в одном из кружков Павлысского лицея имени Сухомлинского на стыке 60-70-х годов прошлого столетия.

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Он рассчитан на двух подростков или одного взрослого. В конструкции электромобиля использованы узлы и агрегаты серийных автомобилей и мотоциклов, выпускавшихся в то время в СССР. Так, в движение он приводится модифицированным электрическим стартером от «Москвич-400», который питается от пусковой батареи емкостью 96 Ач. Интересно, что родстер имеет бортовую сеть на 6 Вольт.

Сегодня многие автопроизводители хвалятся, что их электромобили и гибриды имеют режим управления одной педалью. Этот же принцип был реализован на этом самодельном родстере более 50 лет назад. Но единственная педаль активировала механические тормоза, замедлявшие только заднюю ось.

Электромобиль запускался тумблером на торпедо и по умолчанию двигался с одинаковой скоростью. Другой переключатель на приборной панели отвечал за фары и фонари.

К сожалению, информации о запасе хода и максимальной скорости электрического родстера нет. Но не это, в первую очередь, интересовало школьников того времени. А действительно, возможность проехаться на самостоятельно созданном электромобиле. И ездил этот компактный родстер еще до появления на свет Илона Маска!