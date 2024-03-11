От дизайна до начинки. ТОП «фишек» необычного седана Avatr 12

Китайский бренд Avatr в сотрудничестве с компаниями Changan, Huawei и CATL представил на рынке свой новый седан Avatr 12.

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Автомобиль стал объектом повышенного внимания благодаря инновационному подходу к разработке и уникальным особенностям. Ожидается, что Avatr 12 появится в продаже на китайском рынке в начале 2024 года. На российский рынок поставки могут быть налажены только путем параллельного импорта.

Хотя точные габариты Avatr 12 пока не рассекречены, уже известно, что электромобиль получит в свое оснащение два типа моторов, мощностью 313 и 578 лошадиных сил.

Avatr 12 получит широкий спектр опций, в числе которых будет передовая аудиосистема с 27 динамиками, массажные функции для передних сидений, а также скрытые воздуховоды с электронным управлением. Кроме того, автомобиль Avatr 12 будет комплектоваться широким спектром систем помощников при движении.

Одной из ключевых особенностей Avatr 12 является его уникальный дизайн, среди которых необычный облик фастбека и отсутствие заднего стекла. В салоне также предусмотрены инновационные решения, такие как электронная панель под лобовым стеклом и уникальные дверные карты. Вместо боковых зеркал будут установлены камеры изображения с которых будет предаваться на огромный 4K-экран в салоне.

Цены на Avatr 12 в Китае будут варьироваться в зависимости от комплектации и будут находиться в пределах от 300 800 до 400 800 юаней, что примерно равняется от 3,8 до 5 миллионов рублей в переводе по текущему курсу.

С учетом уже насыщенного китайского рынка электромобилей, Avatr 12 представляет собой серьезного конкурента для существующих моделей не только для местного рынка, но и для мирового. Его уникальный дизайн, инновационные решения в салоне и широкий список оснащения делают его привлекательным выбором для покупателей, заинтересованных в современных и передовых технологиях.