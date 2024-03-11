Эксперт провел сравнение кроссоверов Belgee X50 и Kaiyi X3 Pro

Журнал "За рулем" подготовил обзор китайских кроссоверов за 2,5 млн рублей, разобрав Belgee X50 и Kaiyi X3 Pro.

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Напомним, что Belgee X50 - это Geely Coolray первого поколения, который собирают на заводе "Белджи" в Беларуси.

Если посмотреть силовые агрегаты автомобилей, то Belgee X50 смотрится намного интереснее китайского кроссовера. В частности, у него двухлитровый мотор на 186 л.с. отдачи, тогда как Kaiyi X3 Pro оснащен 147-сильным двигателем. Что касается стоимости, то последний стоит при этом дороже. За него просят от 2,514 млн рублей, а за кроссовер из Беларуси - от 2,29 млн рублей.

Кстати, для снижения себестоимости в X50 начнут использовать российское стекло, белорусские аккумуляторы и шины, а остальные компоненты будут локализованы.

Комплектации Belgee X50 унаследовал без изменений от прежнего Coolray.

В базовой версии Active X50 оснащен 17-дюймовыми колесами с литыми дисками, светодиодными ДХО, противотуманками с функцией подсветки поворотов, "зимним пакетом" (подогрев передних сидений, зеркал, форсунок стеклоомывателя и зоны покоя стеклоочистителей), креслом водителя с регулировкой в шести направлениях (пассажирское - в четырех), приборной панелью с 7-дюймовым дисплеем, мультимедиа диагональю 10,25 дюйма, кондиционером, электромеханическим стояночным тормозом, задними датчиками парковки, камерой заднего вида, круиз-контролем с ограничителем скорости, системой запуска двигателя с кнопки и с ключа, системой мониторинга давления в шинах, фронтальными подушками безопасности, комплексом электронных ассистентов.

Что касается Kaiyi X3 Pro, то перечень оборудования кроссовера включает в себя мультифункциональное рулевое колесо с подогревом, цветной 7-дюймовый дисплей приборной панели, панорамную крышу, сенсорный монитор продвинутого мультимедийного центра диагональю 10,25 дюйма, камеры кругового обзора, круиз-контроль, беспроводную зарядку для мобильных устройств, а также функции бесключевого доступа в салон и запуска мотора кнопкой.