Еще один маркетплейс занялся продажей автомобилей в России

Второй маркетплейс начал торговать автомобилями. Первым был Ozon, вторым стал "Мегамаркет". Как это повлияет на доступность машин, на их цены? И какова будет роль дилеров при развитии таких продаж? Об этом корреспондентам "Российской газеты" рассказали эксперты.

© Российская газета

Напомним, что после того, как автомобили стали дефицитным товаром, дилеры буквально стали наживаться на покупателях машин за счет продажи так называемого дополнительного оборудования. Резиновые коврики за 200 тысяч рублей стали притчей. Удаленные продажи машин через интернет по рекомендованным ценам производителя могло стать решением вопроса с жадными дилерами. Причем один известный корейский производитель даже пытался запустить продажи своих машин онлайн. Но история не получила развития, потому что компания ушла с нашего рынка.

Что же продается на "Мегамаркете"? Можно прикупить Haval Jolion 1.5 Elite 4x4, 2023 года за 2,166 миллиона рублей. Или Jolion 1.5 Premium 4x2, 2024 года за 2,326 миллиона. Либо Haval F7 2.0 Elite 4x4, 2023 года за 2,687 миллиона. А также Haval Dargo 2.0 Elite 4x4, 2023 года за 3,026 миллиона.

Представлены также автомобили премиального класса. Например, Land Rover, Hongqi, Zeekr. Так, Zeekr X обойдется будущему владельцу в 4,2 миллиона рублей.

Как пояснил "РГ" главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков, продажи через маркетплейсы не стоит путать с прямыми онлайн-продажами от производителя. Это только площадка, на которой торгуют те же самые дилеры. Пока это только начало. А потому продают дорогие машины. Цены плюс-минус такие же, как и дилерские.

- Смогут ли в будущем маркетплейсы решить главную задачу покупателя? - задается вопросом Максим Кадаков. - Главное для покупателя купить машину подешевле. Если машину можно будет купить не за 2 миллиона, а за 1,9 миллиона - это решит его задачу. Но ее все равно продает дилер. И бесплатно этим заниматься он не будет. А маркетплейсы берут довольно большую маржу. Поэтому сколько в сумме составят накладные расходы - неизвестно. Если интерес посредников будет запредельным, то покупателей не будет.

Как считает автоэксперт Петр Шкуматов, перспективы продаж машин на маркетплейсах - колоссальные.

- Мы проводили опрос среди автомобилистов. Оказалось 45 процентов людей рассматривают возможность приобретения следующей машины онлайн, - говорит эксперт. - То есть, практически, каждый второй автомобилист. Сами автосалоны способствуют этому. Когда вы приходите в салон, вам говорят: выгода при покупке вот такая-то. Но чтобы ее получить, надо сначала оформить кредит, страховку, поплясать с бубном - тогда будет выгода. А на маркетплейсе платеж ровно такой, сколько написано. Когда ты приходишь в салон, тебя начинают "разводить". А когда приходишь на маркет - ты покупаешь машину на известных тебе условиях. Если что, жалуешься в тот же маркетплейс. Как выглядит процесс покупки? Выбираете понравившийся автомобиль, оплачиваете его. Машины доставляет дилер - автовозом. Стоимость доставки Haval - 20 тысяч рублей. Для последующего сервисного обслуживания можно обратиться к любому дилеру. А вот для возврата автомобиля в случае претензий придется обращаться к непосредственному продавцу. Что же касается выбора то, как считают эксперты, у нас ассортимент снизился. Как выглядит и что из себя представляет Lada Granta или Haval известно. В крайнем случае, можно сходить к дилеру, посмотреть, а купить уже на маркетплейсе, чтобы не попасться на различные кредиты, страховки и безумные по стоимости коврики.

Игорь Моржаретто, автоэксперт

- Такой способ продажи автомобиля имеет перспективы, если это даст финансовые преимущества покупателей. Но дилеров с рынка не уберет. Покупка автомобиля - это эмоциональный шаг, когда берут товар не на один день, а на годы. Доля удаленных покупок не высока. И раньше так покупали, но дешевые комплектации в базовых комплектациях, в которых и сильно разбираться не надо. На дилерах ставят крест довольно давно, но ничего не меняется. Ведь необходимо техобслуживание, гарантийный ремонт. Но дорогую машину никто не будет покупать по почте. Ее надо выбрать.

Егор Васильев, автоэксперт

- На самом деле автомобильные компании уже давно делают попытки создания интернет-площадок для продажи своих машин. Наиболее далеко в этом отношении продвинулась Tesla. Как это может отразиться на автодилерах? Вряд ли как-то радикально. По крайней мере в рамках концепции автомобиля с ДВС. Ведь мало просто продать машину. Перед этим дилер должен получить авто. Провести его предпродажную подготовку. Обеспечить оформление необходимых документов. Кроме того, за дилером остается огромный пласт работ, связанный с гарантийным и техническим обслуживанием авто. Так что если у дилера пропадает функция продажи автомобиля, то все остальные по-прежнему сохраняются. Кстати, одна из схем интернета-продаж машин подразумевает, что этим тоже занимается дилер. А вот с электромобилями все может обстоять несколько иначе. Ведь электрическая мобильность может привести и к изменению схемы владения. Впрочем, перспективы электротранспорта становятся все более туманными, так что скорее всего дилеры никуда не денутся и останутся удобной прокладкой между потребителем и автопроизводителем.

Максим Давиденко, руководитель отдела по развитию продуктов и услуг ГК Альфа-Лизинг

- Эксперименты онлайн-продаж автомобилей проводятся уже не первый год. Например, ранее Hyundai и другие производители уже организовывали онлайн-продажи своих моделей. В 2021 году доля продаж Hyundai в онлайн-канале составила только около 3%. Пока ассортимент автомобилей на новом маркетплейсе ограничен как списком брендов и моделей, так и предоставляющими их дилерами. Этот фактор, а также пример незначительных продаж автомобилей на другой востребованной площадке (Ozon - 170 авто за пять месяцев) не дает оснований для прогнозирования снижения трафика в дилерские центры. Кроме того, автомобили на "Мегамаркете" реализуют не импортеры, а дилеры. Так что эту опцию можно рассматривать как еще один канал продаж самих дилеров. Тем более, что в этой схеме продаж дилер всё равно продолжает играть ключевую роль в поставках автомобилей с завода, их хранении и предпродажной подготовке. Также стоит учесть, что покупка нового авто для россиян - очень ответственное и дорогостоящее действие, поэтому свыше 80% автомобилистов в РФ не готовы приобретать личный транспорт онлайн без физического осмотра и тест-драйва.

Денис Гаврилов, автор Telegram-канала AutoRun SPb