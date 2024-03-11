Sterling T26 8×8 – 16-колёсный монстр для перевозки танков

Перевозить танки всегда считалось особой тяжёлой задачей. Эти массивные и тяжёлые махины может транспортировать далеко не каждый грузовик: обычно для этой задачи создавали особые тягачи.

© Carakoom

Одним из таких колесных монстров, разработанных во время Второй мировой войны, был Sterling T26 8x8 — огромный 26-тонный тягач, способный перевозить самую тяжелую бронетехнику, выпущенную в 1940-х годах.

T26 был создан для замены другого тягача M26 Dragon Wagon, который несмотря на свою большую мощность, был неспособен перевозить танки массой более 95 тонн, такие как 100-тонный T28 со 105-мм пушкой.

Однако при разработке грузовика Sterling T26 8×8 возникла проблема, свойственная военному времени — нехватка качественной стали. В результате конструкторам пришлось проявить находчивость, чтобы трансмиссия и другие высоконагруженные элементы часто не выходили из строя.

Так, в конструкции использовались отдельные трансмиссионные цепи, каждая из которых приводила в движение собственное колесо. Решение было старым, еще с первых дней существования автомобилей с цепным приводом, но это был умный способ справиться с ограничениями военного времени.

Из-за большого веса на грузовике использовалось 16 шин, по четыре на ось. Поэтому еще одним любопытным решением стало использование передней двухосной балансирной тележки, поворачивающейся вокруг своей оси.

Гигант использовал двигатель LaFrance 300E V12 рабочим объемом 13 литров, имевший мощность 280 лошадиных сил и всего 700 Нм крутящего момента. Недостаток мощности был преодолен за счет использования трех отдельных коробок передач, которые позволяли получить 20 передач вперед и три скорости назад.

Позже тягач стали оснащать более мощными моторами, которые использовались в американской бронетехнике, например двигатели Ford V8 и V12.

Несмотря на всю проделанную работу по проекту, Вторая мировая война закончилась в 1945 году, а разработка грузовика завершилась лишь годом позже. После отмены ограничений на использование стали и других материалов проект был отложен.

До нашего времени сохранился один экземпляр, его восстанавливают уже несколько лет, но информации о нынешнем состоянии этого огромного грузовика нет.