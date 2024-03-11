Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в разговоре с Рамблером прокомментировал предложение разрешить водителям машин экстренных служб таранить неправильно припаркованные автомобили при исполнении обязанностей. Эксперт отметил, что в настоящее время существуют юридические аспекты, мешающие реализации инициативы.

Оперативные службы действительно часто сталкиваются с невозможностью добраться до, например, пожара или до пострадавших людей. При этом они вынуждены отвечать, если приходится таранить чью-то машину. Вопрос о том, как обходить все это дело, поднимается регулярно, однако соответствующие инициативы ни разу не были приняты, поскольку, откровенно говоря, они носят довольно спорный характер. Здесь дьявол кроется в деталях: нужно понимать, кто и как конкретно решил, что парковка была незаконной или мешающей проезду, ведь нарушение КоАП устанавливает определенное должностное лицо, обличенное полномочиями, а, например, пожарный или медик таким лицом не является. Соответственно, возникает вопрос: если нарушен порядок установления нарушения, то как действия пожарного или медика будут расценены судом, будут ли они расценены как незаконные? Пока никто не может ответить, как все это увязать с имеющейся нормативной базой, поэтому норма и не принимается… Не уверен, что эта инициатива найдет свое применение в жизни. Антон Шапарин Вице-президент Национального автомобильного союза

В Госдуму внесут законопроект о праве экстренных служб таранить неправильно припаркованные автомобили, рассказал ранее автор инициативы член комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. По его словам, которые приводит РИА Новости, это произойдет примерно в конце апреля — начале мая.