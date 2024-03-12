Автоэксперт назвал признаки скрученного пробега в автомобиле

Автоэксперт Дмитрий Попов рассказал, что нужно учесть, выбирая автомобиль с пробегом. Прежде всего он посоветовал проверить детали, которые подлежат быстрому износу.

© Wikimedia Commons

«Это поршневая группа, компрессию нужно проверять, потому что двигатель уже может быть на нуле. Сцепление проверить, подвеску, всё-всё-всё. Если вы покупаете «бэушный» автомобиль, нужно проверить, не скручен ли пробег», — заявил он в интервью ОТР.

Специалисты по диагностике автомобилей после проверки блока управления двигателем смогут определить, не было ли подобных вмешательств, так как в блоке управления двигателем остаётся информация о моточасах, уточнил Попов.

Кроме этого, он посоветовал проверить состояние таких частей, как сцепление, сальные блоки, рычаги, шаровые, а также оценить состояние покрытия автомобиля, которое может скрывать следы аварии.

Ранее технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов рассказал, какие существуют неочевидные причины износа мотора.