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Автоэксперт Попов назвал признаки скрученного пробега в автомобиле

Автоэксперт Дмитрий Попов рассказал, что нужно учесть, выбирая автомобиль с пробегом. Прежде всего он посоветовал проверить детали, которые подлежат быстрому износу.

Автоэксперт назвал признаки скрученного пробега в автомобиле
© Wikimedia Commons
«Это поршневая группа, компрессию нужно проверять, потому что двигатель уже может быть на нуле. Сцепление проверить, подвеску, всё-всё-всё. Если вы покупаете «бэушный» автомобиль, нужно проверить, не скручен ли пробег», — заявил он в интервью ОТР.

Специалисты по диагностике автомобилей после проверки блока управления двигателем смогут определить, не было ли подобных вмешательств, так как в блоке управления двигателем остаётся информация о моточасах, уточнил Попов.

Кроме этого, он посоветовал проверить состояние таких частей, как сцепление, сальные блоки, рычаги, шаровые, а также оценить состояние покрытия автомобиля, которое может скрывать следы аварии.

Ранее технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов рассказал, какие существуют неочевидные причины износа мотора.

Автоэксперт
Никита Родионов
Дмитрий Попов