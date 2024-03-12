Автоэксперт объяснил, как быстро отучить "автомат" "пинаться"

Директор по сервису и запасным частям АГ "Авилон" Алексей Шпикалов рассказал "Российской газете" о том, как быстро отучить "автомат" "пинаться".

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"Можно попробовать отучить коробку "автомат" в автомобиле "пинаться" следующими методами. Во-первых, рекомендую убедиться в том, что уровень масла находится в пределах нормы, так как недостаточное его количество может привести к неплавным переключениям передач. Во-вторых, не лишним будет провести замену масла, так как подобную проблему может вызывать загрязненное, некачественное или старое масло в коробке. В-третьих, устранить проблему с толчками и рывками может обновление или перекалибровка программного обеспечения коробки передач. Все остальные существующие методы относятся уже к диагностике и дефектовке АКПП. Независимо от выбранного метода, рекомендую обращаться на сервис, чтобы избежать возможных повреждений и гарантировать эффективное устранение неполадок в коробке передач", - отметил специалист.

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