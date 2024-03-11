Снижение цен на немецкие машины назвали недолгосрочным

Снижение стоимости автомобилей связано с уменьшением закупочных цен и общим затовариванием рынка, однако тенденция будет непродолжительной, заявил НСН вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко.

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Ранее «Ведомости» сообщили, что средние цены на новые легковые автомобили в России по итогам января – февраля 2024 года снизились на 1–3% в сравнении с концом прошлого года. Однако Казаченко призвал не ждать дальнейшего падения цен.

«Это временное снижение, дальнейшей оттепели по ценам ждать не стоит. Курс доллара немного упал, закупку можно производить по другому курсу. Также наблюдается большое затоваривание, очень много машин 2023 года, которые никак продаться не могут. У некоторых продавцов еще стоят автомобили 2022 года. Это и привело к уменьшению стоимости автомобилей», - заявил он.

По словам собеседника НСН, ощутимее всего просели в цене европейские автомобили, в то время как китайские машины на данный момент продаются по прежней стоимости.

«Ощутимее всего потеряла в цене большая немецкая тройка – BMW, Mercedes, Audi, поскольку их стоимость была выше «китайцев». Машины, которые долго стоят и не продаются, больше потеряли в рублях. При этом стоимость запчастей не снижается», - подытожил он.

Ранее в Минпромторге России сообщили, что продажи новых легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей, а также автобусов по итогам января - февраля 2024 года увеличились на 64% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, передает «Радиоточка НСН».