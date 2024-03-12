Изучаем новый Changan Eado Plus

В 2022 году предложение седанов на российском рынке резко сократилось из-за ухода из нашей страны популярных корейских, японских и европейских производителей. Однако на их место достаточно быстро пришли компании из Китая, которые предлагают россиянам машины, не уступающие в оснащении и комфорте. Одной из них стал седан Changan Eado Plus, побывавший на тесте Quto.ru.

© Quto.ru

Первая встреча

Модельный ряд Changan включает в себя как максимально упрощённые, так и достаточно яркие и оригинальные внешне машины. И Eado Plus находится где-то посередине. С одной стороны — гигантская X-образная решётка радиатора в обрамлении не аляпистых серых элементов и светодиодная оптика уже в базе, с другой — никаких изысков вроде скрытых дверных ручек и модного выдвижного спойлера.

Что внутри

А вот салон удивил с первого взгляда. Даже попасть в него можно без ключа: для этого нужно нажать небольшую кнопку на ручке водительской двери. Благодаря общей длина в 4710 мм и колёсной базе в 2700 мм сам он достаточно просторный и на переднем, и на заднем ряду.

© Changan

© Changan

© Changan

К самой отделке китайцы тоже подошли с фантазией: салон седана не скучно-чёрный, а с элементами благородного винно-красного цвета. Материалы отделки мягкие и приятные на ощупь как минимум в верхней части.

Много места оказалось и в багажнике, а благодаря складной спинке заднего дивана перевозка длинномеров не станет проблемой.

© Changan

© Changan

© Changan

Машина занимает место на ступень выше бюджетного Alsvin, так что изысков и обилия наворотов от неё не ждёшь. Однако «начинка» вполне современная: здесь есть настраиваемая цифровая приборка, 10-дюймовый сенсорный экран мультимедийки и, пусть однозонный, но климат-контроль.

Водитель может отрегулировать руль по высоте и вылету. Сиденья здесь действительно удобные, со встроенным выдвинутым чуть вперёд подголовником. Его форма, например, позволяет откинуть голову на ходу и немного расслабить шею — далеко не в каждой именитой европейской премиум-модели это возможно.

Поехали

Седан в движение приводит 155-сильный турбомотор объёмом 1,4 литра, работающий в связке с семиступенчатым «роботом» и передним приводом. По характеристикам движок не самый производительный, но его вполне хватает чтобы не отставать в потоке на городских и загородных скоростях.

© Changan

© Changan

Водителю доступны на выбор три режима езды: установленный по умолчанию Eco, а также Sport и Normal — да, именно в таком порядке они и включаются. На практике же настройки не всегда позволяют плавно тронуться с места даже в экономичном режиме, а в стандартном (не говоря уже о спортивном) седан ведёт себя слишком резко, особенно если встать в небольшую пробку.

Во время недельного теста четырёхдверка показала себя достаточно экономичной: расход топлива составил около 8,5 литров бензина АИ-92 на 100 км пути.

Оснащение

Список оборудования на Eado Plus действительно очень неплохой. Здесь есть камеры кругового обзора, которые могут работать как видеорегистратор, отдельно вынесенные олдскульные «горячие» клавиши климат-контроля, система предупреждения фронтальных столкновений, вентиляция передних сидений, электрические регулировки водительского кресла и панорамная крыша с люком.

© Quto.ru / Светлана Ходос

© Quto.ru / Светлана Ходос

© Quto.ru / Светлана Ходос

Вместо обычного — адаптивный круиз-контроль. То есть умеет «бюджетник» не только поддерживать заданную скорость, но также самостоятельно замедляться и держать дистанцию до впереди идущей машины. Разве что на разгоне появляется свойственная многим китайцам задумчивость, из-за чего приходится постоянно «подгонять» электронику нажатием на педаль газа.

Ложка дёгтя

Несмотря на всё богатство оснащения, подогрева кресел в Eado Plus нет, да и кнопки вентиляции расположены странно: под рулём. Так что пассажир сам себе включить ничего не сможет, придётся просить водителя.

Медиасистема на момент проведения теста ещё не обзавелась русским языком, а вместо Apple CarPlay и Android Auto здесь установлен некий интерфейс подключения смартфона Amap Auto. Вот только все попытки подружить с ним мобильное устройство провалились.

© Quto.ru / Светлана Ходос

© Quto.ru / Светлана Ходос

© Quto.ru / Светлана Ходос

Не совсем понятными оказались и настройки Bluetooth. Один раз подключить смартфон к бортовой системе оказалось недостаточно: в течение недели при каждой поездке приходилось вручную подсоединять телефон через центральный дисплей. Похожим образом работает и радио, причём его иконку ещё нужно найти в меню, в отличие от музыки с мобильного устройства или USB, которая доступна на домашнем экране.

Цены

Диапазон цен на Changan Eado Plus варьируется от 2 329 900 до 2 399 900 рублей, дополнительно сэкономить можно за счёт участия в акциях и спецпредложениях. Сегодня это не так дорого за автомобиль с комфортным просторным салоном и широким ассортиментом опций.

Прямым конкурентом модели стала новинка от Geely — Emgrand — она несколько доступнее, но и оснащение заметно беднее. Но, в целом, побывавшего на тесте Quto.ru «китайца» по уровню комфорта смело можно сравнивать с Hyundai Elantra и Toyota Corolla — если они надумают вернуться на наш рынок.