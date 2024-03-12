Названы три самых надежных отечественных автомобиля

В ходе проведенного исследования российского рынка, было выделено три отечественные модели автомобилей, которые считаются наиболее надежными.

© Car.ru

На первом месте оказался универсал LADA Granta Cross. Автомобиль неприхотлив в обслуживании, а комплектующие имеют высокое качество. Granta Cross выделяется своей высокой надежностью и долговечностью, что делает его привлекательным выбором для многих автолюбителей.

На втором месте расположился внедорожник LADA Niva Travel. Автомобиль отличается относительной неприхотливостью в обслуживании и не требует частых и дорогостоящих ремонтов, что делает его привлекательным вариантом для потенциальных покупателей, ценящих надежность и экономичность.

Обе модели обладают определенными преимуществами в своем классе и заслуживают внимания со стороны автолюбителей, ищущих надежные и долговечные автомобили на российском рынке.

LADA Vesta достойно заняла третье место в автомобильном рейтинге, привлекая внимание благодаря своему высокому уровню безопасности и богатому набору комфортных опций. Эксперты выделяет данную модель как одну из лучших благодаря интеграции таких функций, как электропривод и обогрев зеркал, а также оснащение электростеклоподъемниками.

В недавнем времени АвтоВАЗ представил обновленную модель LADA Vesta, утверждая, что автомобиль стал еще более функциональным и современным. Также отечественный производитель, кроме обновления уже выпускаемых моделей, работает над созданием абсолютно новых транспортных средств, среди которых даже электромобиль. Еще одним достижением компании является то, что системы ESP и ABS производятся в России, что свидетельствует о полной локализации сборочного процесса в пределах нашей страны.