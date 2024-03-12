Эксперт рассказал о комплектациях седана Omoda S5

Есть мнение, что седан S5 нацелен на привлечение покупателей, уже переросших отечественную Lada Vesta, но пока не готовых к автомобилю классом повыше.

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Вот таким можно присмотреться к этому китайскому седану. Правда, предупредим сразу, механических коробок для него не предусмотрено: оба бензиновых двигателя объемом 1,5 л комплектуются вариаторами, отмечает эксперт «За рулем» Александр Виноградов.

Только простой атмосферный мотор мощностью 113 л.с. работает в паре с вариатором CVT018, а турбомотор, развивающий 147 л.с., комплектуется вариатором другой модели – CVT25. И с этим тандемом Omoda S5 бежит заметно веселее.

Из существенных плюсов – объем багажника, по данным производителя, он составляет 428 л, а спинка заднего сиденья складывается. Правда, только целиком.

Мнение специалиста

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»: