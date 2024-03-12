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Автоэксперт Попов: щетки стеклоочистителя в машине стоит заменять раз в сезон

Весной автовладельцам необходимо не только поменять резину, но и заменить фильтры и щетки стеклоочистителя. Об этом «Москве 24» рассказал независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

Эксперт рассказал, как часто нужно менять щетки стеклоочистителя
© Газета.ру
«Несмотря на то что зима – время морозное и пылевых осадков не очень много, тем не менее летящий песок, грязь и все остальное забивает фильтры. Поэтому весной их необходимо сменить», — отметил специалист.

По его словам, щетки стеклоочистителя важно менять хотя бы один раз за сезон. Еще одно действие, которое важно не забыть сделать после зимы, — промыть колесные диски, чтобы очистить их от грязи, соли и песка, уточнил Попов. Рекомендуется также промыть пороги и другие части автомобиля, куда могла попасть соль.

«Иначе она будет лежать там, поливаемая дождевой водой, и потихоньку начнет «подъедать» автомобиль, то есть станет провоцировать ржавчину», – заключил автоэксперт.

Технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Алексей Рузанов до этого говорил, что менять зимнюю резину на летнюю нужно тогда, когда температура воздуха будет выше +5°C даже в ночное время.

Автоэксперт
Алексей Рузанов
Дмитрий Попов
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