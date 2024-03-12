Everrati превратили классический Land Rover в электромод с запасом хода 240 км

Реставрационная фирма Everrati из Британии превратила классический британский внедорожник Land Rover в электромобиль. Известно, что электромод зaказал неназванный американский клиент.

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При создании электромобиля за основу взяли Land Rover 1971 года, который для начала отреставрировали. Затем специалисты Everrati удалили двигатель внутреннего сгорания и заменили его электромоторами, выдающими суммарную мощность в 150 л.с. и 300 Нм максимального крутящего момента.

По дорогам общего использования электрический внедорожник перемещается в заднеприводном режиме, а при выезде на бездорожье можно активировать систему полного привода. Аккумуляторная батарея емкостью 60 кВт⋅ч обеспечивает классическому внедорожнику запас хода в 241 км.

Модернизированный электромобиль получил новую брезентовую крышу, а также классические сиденья, деревянный руль и новый тиковый пол в задней части.

Электрический классический внедорожник Land Rover создан для покупателя, владеющего юридической фирмой и центром конного спорта. В завершенном виде модернизированный автомобиль был доставлен в его поло-клуб Grand Champions во Флориде.