«Москвич» приступил к производству нового кроссовера

На площадке готовой продукции завода «Москвич» в московских Текстильщиках заметили первые экземпляры вседорожника «Москвич 5» — он же Sehol X6/JAC JS5. По данным Telegram-канала «Автопоток», их пять штук. Официально о старте сборки нового, самого крупного и медленного кроссовера в актуальной линейке «Москвич» пока не сообщал, но обещал поставить его на конвейер в первой половине 2024 года.

«Москвич 5», уже представленный КамАЗом, ожидают в России с 1,5-литровыми турбомоторами мощностью 149 и 184 лошадиные силы. Трансмиссий две на выбор — вариатор или шестиступенчатый преселективный «робот». Привод у кроссовера только передний. В Китае, где исходная модель продается с 2022 года, у нее другие агрегаты — только 150-сильный мотор 1.5 с роботизированной коробкой.

А вот габариты у машин для КНР и России одинаковые: в длину автомобиль достигает 4,5 метра, в ширину — 1,85 метра, а в высоту — 1,7 метра. Пятиместный салон полностью повторяет оный у JAC.

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Sehol X6 тяжелее других JAC, превращенных в «Москвичи», а потому и динамические характеристики наверняка будут хуже. Еще один недостаток новинки — скромный клиренс, равный всего 170 миллиметрам.

Самым крупным «Москвич 5» пробудет недолго. До конца года столичный завод представит флагманский «Москвич 8» (JAC X7 или JAC X8 Plus). Кроме этого, с 2024 по 2027 год марка начнет выпускать компактный «Москвич 2», «Москвич 5+» и гибридный «Москвич 5+ PHEV» — все на базе JAC.

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