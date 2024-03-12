Названы средние цены на популярные автомобили в Москве

За первые два месяца с начала года средняя цена автомобилей с пробегом в Москве осталась без изменений и составила 2,25 млн рублей, по сравнению с ноябрем-декабрем 2023 года. Такой вывод сделали эксперты "Авито Авто", проанализировав динамику цен в начале года.

Наиболее активно в городе в период с 1 января по 29 февраля пользователи интересовались покупкой автомобилей отечественных, корейских и немецких брендов: Hyundai, Kia, ВАЗ (Lada), Mercedes-Benz и BMW.

Средняя цена автомобилей с пробегом бренда Hyundai в начале года снизилась на 2%, по сравнению с ноябрем-декабрем 2023 года и составила 1,86 млн рублей. Машины марки Kia стали дешевле в среднем на 2,3%. Сейчас они стоят в среднем 1,76 млн рублей. Цены автомобилей ВАЗ (Lada) увеличились на 9,5% до 650 тысяч рублей. Осталась без изменений средняя цена на автомобили бренда Mercedes-Benz (4,15 млн рублей). На 2,3% выросла средняя стоимость BMW (4,4 млн рублей).

В числе самых востребованных моделей у москвичей - корейские, японские, американские и немецкие машины: Hyundai Solaris, Kia Rio, Toyota Camry, Ford Focus и BMW 5 серия.

Стоимость Hyundai Solaris в январе-феврале уменьшилась на 3% по сравнению с ноябрем-декабрем 2023 года и составила 1,115 млн рублей. Средняя стоимость Kia Rio снизилась в среднем на 4,3% - до 1,1 млн рублей, Toyota Camry - на 2% до 2,7 млн рублей. Средняя цена Ford Focus в среднем увеличилась на 5% и достигла 800 тысяч рублей, а BMW 5 серии - на 4% - до 3,55 млн рублей.