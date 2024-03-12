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Названы лучшие спортивные хэтчбеки в мире. Список из 10 моделей

Японский Toyota GR Yaris — лучший «заряженный» хэтчбек на рынке в 2024 году. К такому выводу пришли эксперты британского автомобильного портала AutoCar.

Названы 10 лучших спортивных хэтчбеков в мире
© Toyota

Сообщается, что Toyota GR Yaris имеет модернизированную (вероятно, «поджатую» для лучшей управляемости) подвеску и приводится в движение трехцилиндровым бензиновым турбомотором объемом 1,6 литра, который выдает до 257 «лошадей» и позволяет разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 5,5 секунды.

Второе место занял Honda Civic Type R с установленным под капотом 2,0-литровым 325-сильным турбомотором и шестиступенчатой механической коробкой передач. Замкнул тройку лидеров Hyundai i20 N с 1,6-литровым турбомотором мощностью 201 л.с. и шестиступенчатой «механикой».

Лучшие «заряженные» хэтчбеки в 2024 году

Автоэксперт
Hyundai i20
Hyundai i30
Skoda Octavia
Volkswagen Golf
Ford Focus
Honda Civic
Skoda
Hyundai
Toyota
Honda
Volkswagen
Hyundai