Изучаем разницу между Belgee X50 и Geely Coolray

Geely Coolray реализуется на российском рынке уже на протяжении длительного времени и даже является бестселлером.

По итогам 2023 года Geely Coolray стал лидером по числу реализованных кроссоверов в Москве. В общей сложности было продано 12 400 автомобилей.

Эксперты решили сравнить, в чем отличия между кроссоверами Belgee X50 или Geely Coolray, которые оба нацелены на российский рынок.

Если сравнивать внешне, то кроме измененного логотипа на решетке радиатора отличий нет. У Belgee X50 значится BG, в остальном это один в один Geely Coolray, сменивший логотип. Также, вместо Geely Coolray, на всех стеклах красуется название марки Belgee X50, хотя производителем стекол у обеих моделей выступает Fuyao Glass, которая выпускает стекла для многих европейских брендов.

В интерьере также нет никаких значимых изменений, за исключением смены логотипа на рулевом колесе. Также, при запуске кроссовера, появляется приветственная надпись на панели приборов Belgee.

Под капотом Belgee X50 установлена АКБ российского производства «Аком», Geely Coolray же комплектовался аккумуляторами Leoch, которые производятся в Китае. X50 оснащается 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 150 лошадиных сил, трансмиссия роботизированная семиступенчатая с двумя мокрыми сцеплениями.

Впрочем, Belgee X50, это идентичная модель Geely Coolray, которая просто сменила название и логотип, за исключением приветственной надписи и аккумуляторной батареи.

Belgee X50, это городской кроссовер, который адаптирован под эксплуатацию в российских условиях, с антикоррозийной обработкой, увеличенным слоем лакокрасочного покрытия, с хорошей шумоизоляцией.

Если учесть тот факт, что с 1 апреля цены на автомобили, ввезенные по параллельному импорту, вырастут минимум на 20%, то можно предположить, что автомобиль составит достойную конкуренцию кроссоверам, реализуемым в России.