Подержанные электромобили рекордно подешевели из-за Tesla

Аналитики американской компании iSeeCars оценили влияние Tesla на рынок автомобилей. Об этом сообщается в отчете на сайте компании.

В своем исследовании специалисты онлайн-платформы проанализировали 1,8 миллиона подержанных автомобилей возрастом от 1 до 5 лет, проданных в феврале 2023 и 2024 годов. Выяснилось, что средняя цена автомобиля на вторичном рынке снизилась на 3,6 процента за год, достигнув 31,2 тысячи долларов.

При этом стоимость подержанного электрокара упала на рекордные 31,8 процента — до 30,9 тысяч долларов. Резкое удешевление электромобилей на вторичном рынке связали с политикой Tesla Илона Маска, которая последнее время с помощью скидок снижала стоимость новых авто. По словам специалистов iSeeCars, эта тенденция демонстрирует, какое большое влияние Tesla оказывает на рынок автомобилей.

При этом в феврале 2024 года средняя стоимость подержанных автомобилей с двигаталем внутреннего сгорания (ДВС), гибридных авто и электрокаров на рынке США составила 31,2, 30,5 и 30,9 тысяч долларов соответственно. По словам аналитика iSeeCars Карла Брауэра, этот тренд позитивен для потребителя, так как клиент может выбирать автомобиль, исходя из своих потребностей, не переплачивая за ту или иную технологию.

Ранее стало известно, что китайская Xiaomi начнет поставки первого электрокара под названием Speed Ultra 7 (SU7) в автосалоны до конца марта. Стоимось автомобиля не раскрывается.