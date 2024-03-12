Можно ли избежать наказания, нарушив ПДД без номерных знаков

Нарушитель ПДД без номерных знаков останется безнаказанным: да/нет?
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Какие технические средства используют для наведения порядка среди пешеходов, самокатчиков и других участников дорожного движения без номерных знаков?
Ответ эксперта
Кирилл Милешкин, редактор:
– Пока никакие. Все «прелести» камер, штрафов, тотального контроля пока ощущают только автомобилисты и мотоциклисты – те, у кого есть водительские права и номерные знаки. Пешеходов и самокатчиков идентифицировать пока что фактически невозможно, а потому контроль за ними сильно затруднен. Для первых тестируют светофор с распознаванием лиц. Однако можете себе представить, сколько лет займет сбор биометрии у всех жителей, чтобы система стала рабочей. Для вторых обсуждают введение прав, подобия ОСАГО и номерных знаков.