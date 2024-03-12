Успех Lada Vesta с вариатором будет зависеть от отзывов владельцев

На Lada Vesta наконец-то вернулась автоматическая трансмиссия, и такие автомобили уже можно приобрести у дилеров. Однако эксперты советуют не спешить с покупкой, а дождаться первых отзывов владельцев, поскольку надежность китайского вариатора вызывает вопросы.

АвтоВАЗ начал продажи автомобилей Lada Vesta, оснащенных модернизированным двигателем 1.8 Evo мощностью 122 л.с. и 7-ступенчатым вариатором от китайского производителя WanLiYang. Новый силовой агрегат устанавливается на все модели семейства: седан, седан Cross, SW и SW Cross. Стоимость Lada Vesta с 1,8 Evo АТ начинается от 1 млн 588 тыс. 900 рублей (седан в комплектации Comfort), то есть на 75 тысяч дороже аналогичной версии с 1,6-литровым мотором 1.6 (106 л.с.) и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Таким образом, сегодня это самый доступный автомобиль с автоматической трансмиссией на рынке России.

По мнению независимого консультанта индустрии "Автомобили и транспорт" Сергея Бургазлиева, несмотря на то, что "Веста" с вариатором будет самым привлекательным предложением в своем сегменте, конкуренция со стороны таких моделей как Kaiyi E5 и Omoda S5 весьма высока и, в целом, это более современные автомобили. Что касается седанов Solaris, они имели бы большой рыночный успех при базовой цене в 1,7-1,8 млн рублей, однако если их стоимость превысит 2 миллиона, то такое предложение будет существенно менее привлекательным.

"Да, "Весту" с автоматической трансмиссией ждали. Сложно сказать, какую долю продаж займут эти автомобили, так как необходимо понять уровень надежности и, как следствие, уровень доверия покупателей к новой модификации. По опыту отдельных китайских марок мы знаем, что, к сожалению, вариаторы часто выходят из строя, особенно в режиме работы автомобилей-такси, и владельцам приходится ждать ремонта по 4-5 недель. Поэтому, если вариатор окажется надежным и качественным, то, при установлении реальной средней розничной цены на уровне 1,6-1,8 млн рублей, можно предположить долю спроса около 7-10% от общего объема в первый год. Подчеркну, что всё будет зависеть от первых впечатлений реальных владельцев", - рассуждает Сергей Бургазлиев.

В свою очередь, директор по продажам новых автомобилей сети дилерских центров "Прагматика" Мария Лямина считает, что доля Lada Vesta с автоматической трансмиссией в общих продажах модели может достигнуть 25-30%.