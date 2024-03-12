Россиянам объяснили, как не потерять стаж при замене водительских прав

Существует один способ не потерять стаж при замене иностранного водительского удостворения на российское. Об этом пишет журнал «За рулем» со ссылкой на начальника отдела методологии по ОСАГО и Зеленой карте ПАО СК «Росгосстрах» Егора Светлова. Автоэксперт ответил на вопрос водителя, который собирается обменять права Республики Казахстан на российские.

«При оформлении страхового полиса водительский стаж автовладельца сохранится в том случае, если при выдаче документа Российской Федерации в водительское удостоверение будет вписана дата начала стажа из водительского удостоверения, выданного в Республике Казахстан», - рассказал Светлов.

До этого были названы способы, как отучить автоматическую коробку «пинаться». В первую очередь автоэксперты рекомендовали убедиться в том, что уровень масла в машине находится в пределах нормы, так как недостаточное его количество может привести к неплавным переключениям.