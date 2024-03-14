Авто.mail.ru: новую модель Lada Iskra презентуют летом в рамках ПМЭФ

Президент АвтоВАЗа ранее анонсировал скорую премьеру Lada Iskra - семейства модели, которая займет место между Lada Vesta и бюджетной Granta. Стало известно, как скоро состоится публичный дебют автомобиля.

Lada Iskra покажут в начале июня в рамках 27-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), пишет "Авто.mail.ru" со ссылкой на источники на заводе. Конвейерное производство, тем не менее, не начнется ранее начала 2025 года, поэтому старт продаж можно ожидать к весне.

Внешность седана и универсала Lada Iskra была рассекречена на патентах, опубликованных ФИПС. Гораздо раньше появились "живые" фото салона "Искры".

Ни о каком прекращении выпуска Lada Granta после выхода на рынок модели Iskra речи быть не может. На АвтоВАЗе не раз подчеркивали тот факт, что отменять "Гранту" не будут до тех пор, пока есть устойчивый спрос. Спрос есть, и его устойчивость обусловлена в том числе ценовой политикой. Lada Granta - бюджетный автомобиль со стартовым прайсом 700 тысяч рублей, цена на Lada Iskra будет существенно выше.