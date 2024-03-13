Китайских автомобилей станет меньше в России: каким брендам закроют дорогу

Ситуация с параллельным импортом изменилась после введения ограничения властями страны о запрете на законодательном уровне ввоза моделей тех марок, которые официально ведут свой бизнес в РФ. Ситуация изменится ещё более заметно со второго квартала, считает доцент Московского Политеха Анатолий Фиронов.

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Фиронов поделился своим прогнозом с агентством "Прайм": дальнейший рост цен, вызванный пересмотром правил утильсбора с 1 апреля, сократит ввоз китайских автомобилей примерно на 30-40%.

Новые ставки, по мнению эксперта, приведут к укреплению позиций официально представленных в России брендов, таких как Chery, Changan, Exeed, Geely, Haval, JAC, Jetour, Omoda, FAW, Tank и Great Wall. Сокращение поставок Фиронов предрёк автомобилям Voyah, Li Auto и другим.

На своих позициях останутся "эксклюзивы" с высокой стоимостью: Dongfeng Mengshi M-Hero 917, Zeekr 001 FR, HiPhi X, Z, BYD Yangwang U8 и Hongqi LS7.

Очевидным плюсом новых правил, вступающих с 1 апреля, эксперт считает то, что это может заставить китайские компании реализовывать планы по скорейшей локализации, которая "позволит снизить себестоимость автомобилей, что приведет к уменьшению цен для конечных потребителей и росту продаж".