Bentley Silverstone — самый странный и некрасивый Bentley из всех, что вы видели

Если вы по богаты, но не просто можете позволить себе 3-4 раза в год съездить за границу и менять автомобиль каждые 2 года, а являетесь владельцем гигантской суперяхты с вертолетной площадкой, подводной лодкой и золотым унитазом с подогревом рундука, то у вас есть возможность обратиться практически к любому автопроизводителю с просьбой разработать уникальный автомобиль специально для вас.

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Это немного дико, но если вы оплачиваете счета за разработку автомобиля, то почему компания должна отказывать? Причём многие из созданных автомобилей никогда не презентуют публично, ведь они могут быть отталкивающими или даже странными. Возьмите Bentley Silverstone — автомобиль, о котором вы, вероятно, никогда не слышали.

Эта машина является детищем известного диктатора и коллекционера автомобилей — султана Брунея. Он был одержим Bentley. Говорят, что из 2500 автомобилей, которые были у него в коллекции, 240 были когда-то сделанными на заказ моделями Bentley, выпущенными на протяжении 1990-х годов. И все они выглядели странно. Но самым странным среди них был Silverstone.

Многие детали Bentley Silverstone держались в секрете. Даже сейчас информацию найти очень трудно.

Спереди — классическая решетка Bentley из проволочной сетки, окруженная тройными фарами. Похоже, прямо под фарами расположены фары дальнего света, а под всем этим есть какие-то странные выступы бампера, которые все портят. Капот имеет вентиляционные отверстия с обеих сторон, предположительно для охлаждения, а указатели поворотов установлены в верхней части передних крыльев. Да, как у G-класса.

Сзади мы видим окно овальной формы, напоминающее о Ford Taurus третьего поколения. Сама по себе задняя часть кузова выполнена в стиле ар-деко с установленными на бампере фонарями заднего хода и затемнёнными основными задними фонарями, которые почти невидимы на тёмном кузове.

Готовый автомобиль представлял собой двухдверный кабриолет со складной металлической жесткой крышей, хотя на некоторых фотографиях показан вариант с крышей тарга. Сообщается, что под капотом был тот же 6,75-литровый двигатель Sufacon V8, который использовался в Continental R, только с переработанной выхлопной системой, чтобы он звучал громче.

Всего было изготовлено восемь экземпляров: шесть в 1994 году и два в 1995 году. Это, конечно, уникально.

Неизвестно, сколько каждый из автомобилей стоил султану, но, по слухам, его собственный капитал составляет 30 миллиардов долларов, и он мог позволить себе каждую из них. К сожалению, его страсть к автомобилям обошлась ему дорого. Коллекция стала настолько большой, что в конечном итоге привела его семью к финансовому кризису.

Многие автомобили пришли в негодность из-за того, что на них никто не ездил и даже не обслуживал, поэтому спасти их было невозможно. Остальные были проданы с аукциона. Сомнительно, что Silverstone или любой другой уникальный Bentley могли выжить.