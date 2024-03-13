Названы самые надежные и беспроблемные двигатели Ford в истории. Список из 11 моторов
Двигатели Ford славятся не только мощностью, но и надежностью. Самые надежные моторы американской марки, которые могут прослужить 500 000 миль (804 672 км) и более, назвали эксперты авторитетного автомобильного портала HotCars.
Самым надежным двигателем Ford оказался 3,5-литровый EcoBoost V6, который производится с 2009 года и по настоящее время и выдает от 310 до 647 лошадиных сил. Этот мотор устанавливался в такие автомобили, как Ford Taurus SHO, Ford GT, Ford F-150 Raptor, Ford Expedition и даже в Lincoln Navigator.
Второе место в рейтинге самых надежных моторов Ford занял 5,4-литровый V8 мощностью от 235 до 550 «лошадей». Он выпускался на протяжении 20 лет: с 1997-го по 2017-й и был установлен под капотом у таких моделей, как Ford F-Series, Ford E-Series, Lincoln Navigator, Ford Expedition, Mustang SVT Cobra R.
Замкнул «тройку» лидеров 6,4-литровый V8 мощностью 255-401 лошадиных сил, производство которого продлилось 15 лет: с 1961-го по 1976 год.
Самые надежные двигатели Ford в истории
- 3,5-литровый Ecoboost V6 (2009 г. — н.в.) — 310-647 л.с.;
- 5,4-литровый V8 (1997—2017 гг.) — 235-550 л.с.;
- 6,5-литровый V8 (1961—1976 гг.) — 255-401 л.с.;
- 6,7-литровый PowerStroke V8 (2011 г. — н.в.) — 390-500 л.с.;
- 4,6-литровый V8 (1991—2014 гг.) — 190-390 л.с.;
- 5,0-литровый Coyote V8 (2011 г. — н.в.) — 360-500 л.с.;
- 6,8-литровый Triton (1997—2021 гг.) — 275-362 л.с.;
- 5,8-литровый Cleveland V8 (1970—1974 гг.) — 260-330 л.с.;
- 5,8-литровый 351 Windsor (1969—1997 гг.) — 153-300 л.с.;
- 4,9-литровый рядный шестицилиндровый (1965—1996 гг.) — 101-170 л.с.;
- 7,5-литровый Lima V8 (1968—1998 гг.) — 197-365 л.с.