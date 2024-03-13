Названы самые надежные и беспроблемные двигатели Ford в истории. Список из 11 моторов

Двигатели Ford славятся не только мощностью, но и надежностью. Самые надежные моторы американской марки, которые могут прослужить 500 000 миль (804 672 км) и более, назвали эксперты авторитетного автомобильного портала HotCars.

Самым надежным двигателем Ford оказался 3,5-литровый EcoBoost V6, который производится с 2009 года и по настоящее время и выдает от 310 до 647 лошадиных сил. Этот мотор устанавливался в такие автомобили, как Ford Taurus SHO, Ford GT, Ford F-150 Raptor, Ford Expedition и даже в Lincoln Navigator.

Второе место в рейтинге самых надежных моторов Ford занял 5,4-литровый V8 мощностью от 235 до 550 «лошадей». Он выпускался на протяжении 20 лет: с 1997-го по 2017-й и был установлен под капотом у таких моделей, как Ford F-Series, Ford E-Series, Lincoln Navigator, Ford Expedition, Mustang SVT Cobra R.

Замкнул «тройку» лидеров 6,4-литровый V8 мощностью 255-401 лошадиных сил, производство которого продлилось 15 лет: с 1961-го по 1976 год.

Самые надежные двигатели Ford в истории