История громкого провала Apple iCar

Названия «Титан» и «Титаник» несчастливые. Вымышленный корабль «Титан» затонул в романе «Тщетность» за 14 лет до гибели реального «Титаника». Проект Apple под названием «Титан» — ещё одна жертва проклятия. В течение десяти лет с 2014 по 2024 год компания Apple трудилась над автомобилем, который в итоге провалился.

Ещё печальнее становится от мысли о том, каким крутым мог бы стать автомобиль от Apple. Илон Маск подтвердил, что обращался к Apple с предложением сотрудничества, но Тим Кук отказался от встречи. Это было в 2017 году, когда проект Titan был в самом разгаре.

Идея Apple iCar

Идея создания Apple Car возникла ещё в 2008 году, за три года до смерти Стива Джобса. Член совета директоров и бывший старший дизайнер Apple подтвердили, что идея возникла у Джобса примерно в то же время, когда Tesla представила первое поколение Roadster.

Это комплимент для Tesla, ведь Джобс был известен тем, что мог распознать успешный проект на самом его старте. Однако Джобс не был изобретателем. Он мог разглядеть потенциал и создать его лучшую версию. MP3-плееры и смартфоны существовали ещё до iPod и iPhone, но Джобс усовершенствовал их рецепт.

Если бы Tesla и Apple объединились, скорее всего, нынешние электромобили от Илона Маска были бы созданы по более высоким стандарта

Первые слухи о iCar

В начале 2015 года член совета директоров Apple сделал первый намёк. Микки Дрекслер заявил, что Джобс планировал создать автомобиль. После этого сотрудники Apple стали посещать испытательные полигоны и автомобильные мастерские по всему миру, встречались с представителями автобизнеса.

Первым серьёзным доказательством того, что компания, действительно, работает над автомобилем, стало приглашение в команду Apple Дага Беттса, нынешнего президента автомобильного подразделения J.D. Power. Беттс — опытный специалист, который работал на руководящих постах в FCA, Nissan и Toyota.

К концу 2015 года слухи официально подтвердились. Apple даже нанял компанию Torc Robotics, чтобы оснастить Lexus RX всеми автономными датчиками. К тому времени все уже знали, что автомобиль будет электрическим, но автономность была в новинку.

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Проект Titan

Руководителем проекта «Титан» стал Боб Мэнсфилд, который всю свою жизнь занимался аппаратным обеспечением. Вместе с ним Apple нанял Дэна Доджа, инженера по программному обеспечению для автомобильной промышленности.

Из-за нанятых людей возникло предположение, что Apple отказалась от производства собственного автомобиля и переключит своё внимание на то, чтобы стать поставщиком автономных систем на автомобильный рынок. Возможно, в этих слухах была доля правды, поскольку Tesla переживала не лучшие времена, а другие EV-стартапы терпели неудачи. Однако компания Apple заявила, что всё ещё разрабатывает собственный автомобиль.

К концу 2016 года стало известно, что представители Magna International работают в кампусе Apple на полную ставку. Это напрямую указывало на реальный серийный автомобиль, поскольку Magna — один из крупнейших поставщиков деталей и систем в автомобильной промышленности. Её дочерняя компания Magna Steyr сейчас собирает Mercedes-Benz G-Class, Jaguar E-Pace и I-Pace, BMW Z4, Toyota Supra и Fisker Ocean.

Проект Titan умер в первый раз в 2016 году

Первоначальный интерес к Project Titan был безумным, но с 2016 года что-то пошло не так. Генеральный директор Apple Тим Кук официально заявил, что компания больше заинтересована в программном обеспечении для автономного вождения. При этом Apple продолжал утверждать, что намерен создать собственный автомобиль. Противоречивые высказывания запутали общественность. По сути, компания Apple хотела быть и производителем, и поставщиком.

Вскоре появились сообщения о том, что Apple планирует выпустить автомобиль до 2017 года. Но этого не случилось. Однако в 2018 году Apple зарегистрировал 27 самоуправляемых автомобилей в Калифорнийском департаменте транспорта.

Ещё одним важным шагом в 2018 году стал приход в Apple Дага Филда, бывшего вице-президента Tesla по инженерным вопросам. Казалось, что дела у Apple обстоят хорошо, но впечатления оказались ошибочными.

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Проект Titan умер во второй раз в 2019 году

Apple начал 2019 год с увольнения новых сотрудников. Причины были неизвестны, но спустя полгода Apple рассказал, что приобрёл компанию drive.ai, которая использовала искусственный интеллект для создания автономных автомобилей. Это указывало на то, что Apple не совсем понимает, что делает, и нуждается в помощи экспертов для создания систем автономного вождения.

В то же время в отставку ушёл руководитель проекта «Титан» Мэнсфилд. Это событие намекало на то, что дела с созданием автомобиля у Apple идут не лучшим образом.

Компания Apple заявила, что автомобиль будет представлен в 2024 году.

Известно лишь то, что за всё это время Apple удалось лишь установить своё оборудование для автономного вождения на Lexus RX. Дальше проект не продвинулся.

Hyundai мог вдохнуть новую жизнь в проект Titan

В начале января 2021 года акции Apple взлетели вверх после того, как технологическая компания и южнокорейский автомобильный гигант Hyundai начали переговоры. Apple хотел, чтобы Hyundai создал автомобиль. Это казалось фантастической идеей.

Hyundai выпускал хорошие продукты на протяжении как минимум десяти лет, и это был подходящий вариант. Первоначально сообщалось, что iCar будет собираться на заводе Kia в Джорджии. Через месяц после начала переговоров сделка была расторгнута из-за жадности Apple. Вместо того чтобы выпускать iCar вместе с Telluride, Sorento и Sportage, Apple потребовала, чтобы весь завод был предназначен только для iCar. Так как модели, выпускавшиеся на заводе в Джорджии, были лидерами продаж, Hyundai дала Apple жёсткий отказ.

К сожалению, Apple не извлекла из этого никаких уроков. В поисках поставщика аккумуляторов компания обратилась к китайским компаниям CATL и BYD. И снова Apple потребовал, чтобы продукцию для компании создавали в первую очередь. CATL отказался от этого, так как уже на тот момент являлся крупнейшим в мире поставщиком аккумуляторов для BMW, Daimler, Hyundai, Honda, Tesla, Toyota и Volkswagen. Компания CATL не захотела отдавать предпочтение стартапу вместо известных брендов, поэтому Apple получил ещё один жёсткий отказ.

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Окончательный провал проекта «Титан» в 2024 году

Путь на дно начался в конце 2022 года. После нескольких месяцев отсутствия новостей о проекте, Apple сообщил, что выпуск автомобиля перенесён на 2026 год, а его цена прогнозируется на шестизначную цифру. Миру не нужен ещё один высококлассный EV. Секрет успеха заключается в доступном EV. К концу 2023 года стало известно, что Apple окончательно запутался в собственных попытках создать автомобиль. Прошло девять лет, а проект никак не продвинулся. Даже китайский производитель смартфонов Xiaomi, который начал разрабатывать свой автомобиль позже Apple, уже дошёл до финиша.

Автомобиль Apple стал своеобразной иллюстрацией ко всему, с чем сталкиваются EV-стартапы. Даже Cybertruck, который создавался целую вечность, опередил Apple в производстве.

В конце февраля 2024 года Apple объявил о закрытии проекта.