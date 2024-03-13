Переводим автомобиль на газ в 2024 году: цены, законы, нюансы

Десять лет назад мы сделали серию статей о газобаллонном оборудовании (ГБО). Сначала изложили теорию, затем прикинули выгоды для собственного парка и в итоге установили комплект на редакционный седан Nissan Almera. Попали в удачное время: из-за рухнувшего курса рубля одна поездка в Европу практически полностью окупила установку.

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Что нового в газовой сфере?

В первую очередь, цены. В 2014 году поставить в Москве пропан-бутановое ГБО на машину с четырехцилиндровым двигателем и распределенным впрыском стоило 20–25 тысяч рублей. В ходу были комплекты польского и итальянского производства (Digitroniс, Lovato, OMVL), на них приходилось две трети рынка.

Сейчас разброс цен – от 35 до 45 тысяч рублей. Важно понимать: если в прежние времена за минимальную стоимость вам предлагали простой комплект, но все-таки от приличной и компетентной фирмы, то теперь это запросто может быть Китай неизвестного качества.

Как и на многие товары, львиная доля прибавки цены случилась за последние два года. В той же пропорции подорожало оборудование для многоцилиндровых моторов и под непосредственный впрыск топлива. Для них минимальная планка – около 65 и 75 тысяч рублей соответственно. Немало? Так ведь и сами машины сейчас стоят ого-го.

Метановое ГБО для легковых машин стоит еще дороже. Минимум – 100–105 тысяч рублей для четырех цилиндров. Почти втрое дороже, чем пропан-бутановое! И пускай выгода на каждые 100 км пробега на метане выходит чуть больше, срок окупаемости гораздо дольше. А заправок (АГНКС) кот наплакал. Поэтому в данном материале мы сконцентрируемся на пропан-бутане.

Какое ГБО сегодня есть на рынке?

По-прежнему можно купить комплекты от бывших лидеров российского рынка из Польши и Италии. Но они подорожали заметнее всего, вдобавок есть проблемы с поставками.

Замещает выпавший объем, как нетрудно догадаться, вездесущий Китай. Причем если в Польше и Италии велик и внутренний рынок сбыта ГБО (отсюда прогресс и компетенции), то в КНР езда на газовом топливе среди частников непопулярна. Поэтому китайская продукция – это результат копирования компонентов от известных брендов. Собственных наработок нет, хромает контроль качества, гораздо ниже уровень автоматизации производства.

Китайские производители готовы выдать комплектующие любого качества. Сколько заплатишь – на столько и получишь. Поэтому при покупке китайского ГБО не пожалейте времени на поиск и изучение отзывов: как бы не вышло себе дороже. Практикуется тот же подход, что во многих других сферах: товар из КНР продается у нас не под своим родным названием (его вообще может не быть), а под свежепридуманным, якобы российским брендом. Недобросовестным импортерам ничего не стоит менять его от партии к партии – и никакой ответственности.

К сожалению, не всё безоблачно и в отношении уже известных на рынке имен. Во‑первых, из Китая идут и откровенные подделки – в основном под популярные бренды Digitronic и STAG. Что интересно, даже до 2022 года, по некоторым оценкам, доля такого контрафакта достигала 30% и более. Обычному автомобилисту его не распознать: это же не тот товар, который видишь и изучаешь регулярно.

Во‑вторых, появились новые марки ГБО, которые пытаются конкурировать в бюджетном сегменте. Естественно, комплектующие идут с Востока.

Многие установщики признают: качество оборудования гуляет. Бывает, что вся прибывшая партия уходит в брак. Поэтому при выборе оборудования не поленитесь выяснить историю бренда. Однако всё еще возможно установить фирменное европейское ГБО: OMVL, BRC, SAVER, Landi Renzo – брендов, которые имеют широкую линейку комплектов для пропан-бутана и метана для всех типов ДВС, включая моторы с непосредственным впрыском.

Китай в зоне риска

При распределенном впрыске мотору достаточно ГБО 4‑го поколения. Тут за многие годы ничего не поменялось.

Более сложным двигателям с непосредственным впрыском требуется более навороченное оборудование поколения 4+. Вдобавок у него должна иметься прошивка под конкретный двигатель, иначе корректная работа невозможна. Сейчас такие комплекты стоят на десятки тысяч рублей больше, чем под распределенный впрыск. Соответственно, и срок окупаемости гораздо больше. Но и для этих двигателей в плане технологий за прошедшие годы всё осталось по-прежнему.

Новизна у нас – в засилье «китайцев» на рынке новых автомобилей. Для разработчиков и установщиков ГБО это потребовало дополнительных исследований. Согласно материалам компании Италгаз, большинство популярных двигателей из КНР без проблем переносят установку ГБО – даже турбо-«тройка» кроссовера Geely Coolray первого поколения (он же Belgee X50), отторгающая некоторых покупателей своим нетипичным количеством цилиндров. Подход един для любого мотора: важна грамотная настройка, иначе вместо экономии получите многотысячные проблемы.

Но есть и исключения. Двигатель 1.5 турбо концерна Chery эксперты компании переводить на пропан-бутан настоятельно не рекомендуют. По их словам, в конструкции присутствуют слабые места, которые на новом топливе быстро почувствуют себя еще хуже. Как написано в отчете экспертов, возникают проблемы с падением компрессии и прогаром клапанов, причем на весьма небольших пробегах.

Этот мотор встречается на машинах почти всех брендов концерна Chery, представленных в России. Отсюда совет: если выбираете новую китайскую машину с прицелом под установку ГБО, узнайте мнение специалистов заранее. Не стоит на радостях бежать в мастерскую, где готовы установить оборудование на любую машину.

Как регистрировать ГБО

Когда несколько лет назад крепко закрутили гайки в плане переоборудования автомобилей, спрос на ГБО существенно просел. Водителей кошмарили рейдами на дорогах, отказывали в перерегистрации. Первые сошли на нет, а вот легально поставить на учет машину с незарегистрированным «газом» в большинстве случаев невозможно. Проблема обычно решается частичным демонтажем системы перед визитом в ГИБДД.

С регистрацией изменений конструкции стало чуточку легче. Установщики предоставляют полный комплект документов на оборудование. Аккредитованная лаборатория выдает заключение на основании дистанционного осмотра – по видео. Иначе невозможно: соответствующих учреждений на огромную страну мало.

Затем предстоит визит в ГИБДД, где машину осмотрят уже воочию, дадут добро и внесут изменения в документы. Вся процедура обойдется в среднем в 4000–6000 рублей. Эту сумму следует прибавить к стоимости установки ГБО.

Процент водителей, легализующих оборудование, сильно зависит от региона – при покупке подержанного автомобиля с «газом» внимательно изучайте документы.

Как ни прискорбно, единственный полноценно отечественный элемент пропанового ГБО – баллоны. Да и тут сильную конкуренцию оказывают заводы из соседней Беларуси. Метановые в основном поставляет тот же Китай. Похвастаться локализацией в этой сфере особо нечем.

Однако возможность серьезно сэкономить на топливе у нас с вами осталась, что радует. Только к подбору оборудования теперь стоит подходить с утроенным вниманием.

Как скоро окупится ГБО

Интерес к ГБО почти во всех случаях возникает из соображений экономии. Ровно десять лет назад я рассчитывал пробег окупаемости оборудования на примере седана Nissan Almera с автоматом и внедорожника УАЗ Патриот с механикой. Тогда при цене литра АИ‑92 31,5 рублей и пропан-бутана 17 рублей выходило, что пропановое ГБО окупается за 18 000 и 12 000 км соответственно.

Менять модели для нового расчета не будем, важен ведь абсолютный расход топлива. Небольшой седан или кроссовер и сегодня в среднем берет около 10,5 л/100 км, а крупным моделям подавай порядка 15 л/100 км. Цифры тем более актуальны при засилье не самых экономичных китайских автомобилей.

Только цены на топливо теперь совсем другие. Стоимость литра АИ‑92 возьмем как 50,5 руб. – причем в Москве бензин один из самых дешевых по стране. Пропан-бутан в столичном регионе стоит в среднем около 31 рубля. Но по стране он заметно дешевле (доходит до 25–26 рублей), поэтому для расчета примем стоимость литра как 28,5 руб.

Стоимость оборудования и в 2014 году, и сейчас взяли среднюю по рынку. Сэкономленная на каждые 100 км пробега сумма увеличилась. Но подорожало и ГБО, поэтому существенно вырос и пробег окупаемости. Причем одинаково для обеих машин – примерно на 20%.

И это мы еще не учли в расчете стоимость легализации оборудования: на это тратятся далеко не все автомобилисты. Тем не менее, и сегодня пропан-бутановое ГБО для простых машин с распределенным впрыском окупается за год-полтора, даже если пробеги отнюдь не таксишные.