Автоэксперт объяснил, когда необходимо срочно ехать на диагностику ходовой

Технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев рассказал "Российской газете" о том, когда нужно срочно ехать на диагностику ходовой.

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"Можно назвать три самых главных признака, когда автомобилю обязательно нужно заехать на диагностику. 1. Увод машины в сторону Автомобиль во время движения тянет в сторону: вправо или влево. Это может говорить о нарушении развал-схождения, о неравномерном давлении в шинах, о каких-либо деформациях кузова или о поломке в одной из деталей подвески. Выяснять точную причину нужно на автосервисе и с визитом лучше не затягивать. 2. Вибрации при движении - еще один показатель для срочной диагностики Если водитель ощущает какие-либо вибрации при движении - это может свидетельствовать о деформации или повреждении колесных дисков, ослаблении гаек или болтов, износе ступичных подшипников или из-за небалансированных колес. Все перечисленные проблемы требуют оперативной проверки и при необходимости устранения. 3. Стуки или посторонние шумы при проезде неровностей Как правило, стуки и нетипичные звуки водители слышат от подвески при езде по ямам и кочкам. В этом случае неисправности чаще всего связаны с элементами ходовой части. Во-первых, ездить на "гремящем" автомобиле некомфортно, во-вторых, это может быть небезопасно как для водителя и пассажиров данного авто, так и для тех, что едут по соседству. Лучше проверить машину на СТО. Кроме того, о необходимости диагностики говорит неравномерный износ шин. Если вы заметили такой признак - незамедлительно отправляйтесь на СТО", - отметил специалист.

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