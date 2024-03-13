Эксперты объяснили, почему автодилеры дают щедрые скидки

Это вынужденная мера, на которую приходится идти китайским маркам. В 2024 году бренды из Поднебесной рассчитывают занять до 80% отечественного авторынка. Для осуществления задуманного им приходится идти на уступки.

В беседе с газетой «Коммерсантъ» аналитики сообщили о замедлении спроса на машины при значительно возросшем предложении. Из-за этого на автомобили приходится давать дисконт в размере до 30%. Средняя стоимость автомобилей в феврале упала на 1−3%. По конкретным моделям скидки достигают 14%.

Данный тренд, по мнению специалистов, не является долгосрочным. Пока компании вынуждены избавляться от товаров со складов. Ценой убытков в продаже дилеры сокращают расходы на обслуживание дорогих кредитов. Клиенты по-прежнему заинтересованы в моделях ушедших из России брендов, но их предложение сокращается.

Собеседники в «Ъ FM» подчеркнули, что в ближайшие недели клиенты могут рассчитывать на значительные скидки, но с 1 апреля ситуация изменится: импортёры больше не смогут занижать таможенную стоимость машин. Участники рынка будут вынуждены перестраиваться под новые правила. Соучредитель автоцентра «Долавто» Сергей Климов пояснил, что пока в Россию стараются ввезти максимально возможное количество машин для того, чтобы к 1 апреля быть готовым больше зарабатывать по новым ценам. Автомобили с более низкой стоимостью пропадут из продажи за 1−3 месяца.

Ранее эксперт Фиронов назвал модели машин, которые исчезнут из продажи. Импорт китайских автомобилей начнёт снижаться.