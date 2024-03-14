Скидки на новые автомобили достигают рекордных 30%

Дилерские накрутки на автомобили, похоже, ушли в прошлое, и сегодня купить машину можно по большим скидкам, да еще и с подарками в придачу. Щедрость дилеров вызвана затовариванием складов, которые необходимо как можно быстрее распродавать ради получения бонусов от автопроизводителей и сокращения издержек на их содержание в условиях высокой закредитованности.

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Многие годы цены на новые машины непрерывно росли, чему в свое время способствовал дефицит на российском авторынке, вызванный сначала пандемией, а затем введением антироссийских санкций. Однако удорожание автомобилей, кажется, достигло предела: покупать их за такую стоимость желающих становится всё меньше. Начавшееся в конце прошлого года снижение спроса вкупе с амбициозными планами продаж в нашей стране со стороны китайских автопроизводителей привело к затовариванию дилерских складов и борьбе за покупателей посредством скидок и подарков.

Как рассказала "Российской газете" директор по коммуникациям ГК "Автодом" и ГК "АвтоСпецЦентр" Анна Уткина, после роста ключевой ставки до 15% в октябре и до 16% в декабре 2023 года спрос на автомобили заметно снизился. Это привело к тому, что на начало 2024 года переходящий остаток на складах достиг 200 тыс. автомобилей.

По словам руководителя дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгения Житнухина, в связи с ростом цен на новые автомобили в 2023 году на 10-20% в зависимости от бренда и модели, а также с увеличением числа китайских брендов, представленных в России, и их ассортимента, у дилеров на складах осталось большое количество непроданных машин 2023 года выпуска. Кроме того, в 2024 году автоконцерны из КНР планируют занять 80% отечественного рынка, в связи с чем наращивают объемы своих поставок дилерам.

"Чтобы освободить место для свежих моделей текущего года, представители авторитейла вынуждены продавать оставшиеся авто со скидками - от 1% до 5%. На некоторые модели размеры скидки достигают 30%", - говорит Евгений Житнухин.

Согласно данным сервиса "Авто.ру Оценка", в феврале на рынке новых автомобилей зафиксировано снижение средней стоимости. По сравнению с январем 2024 года февральские цены уменьшились на 2%, до 3,6 млн рублей. Среди массовых моделей самое заметное удешевление продемонстрировали седан Lada Vesta (-3%, 1,6 млн руб.) и Chery Tiggo 8 Pro Max (-2,3%, 4,4 млн руб.).

Между тем, большинство автопроизводителей воздерживается от традиционного повышения цен, который происходит в начале года по итогам годовой инфляции. Как показал мониторинг, проведенный сайтом "Цена Авто", в феврале 2024-го не было выявлено удорожания новых автомобилей, официально продаваемых в России. При этом на некоторые машины цены продолжили снижаться - от 50 тысяч до 500 тыс. рублей, в зависимости от модели и комплектации. В частности, в прошлом месяце стали доступнее кроссоверы Haval F7x, Hongqi HS5, JAC JS3 и JS6, а также лифтбек JAC J7.

А на этой неделе о беспрецедентном снижении цен объявил автозавод "Москвич": кроссовер "Москвич 3" 2023 года выпуска стал дешевле на 630-712 тыс. рублей, в зависимости от комплектации, а лифтбек "Москвич 6" - на 490 тыс. рублей, причем во всех комплектациях.

Как говорит руководитель пресс-службы ГК "Expocar" Александр Ковалев, продление скидочных программ вызвано рядом причин. Во-первых, постновогодний период традиционно отличается пониженным спросом. Для того чтобы поддерживать уровень объема продаж, многие компании идут на скидки. Во-вторых, конкуренция на рынке России растет. Проблема дефицита автомобилей остается в прошлом, а рынок насыщается предложением. В-третьих, компании хотят побыстрее распространить автомобили 2023 года выпуска. Это традиционная практика, применяемая для обновления склада. Склады заполнены с конца 2023 года, потому что китайские производители обеспечивали дистрибьюторов автомобилями в преддверии долгих выходных сначала с российской, а затем и с китайской стороны.

"Автомобили 2024 года уже поступают в Россию и скоро будут массово представлены у дилеров. Рост цен произойдет из-за инфляции и прочих факторов. Изменение правил таможенного оформления ослабит параллельный импорт, несколько развязав руки официальным представительствам. Это может стать еще одной причиной повышения цен. Но о конкретных прибавках говорить пока рано", - рассуждает Александр Ковалев.

В свою очередь, Анна Уткина отмечает, что при обновлении модельного ряда покупатель вправе рассчитывать на выгодные предложения. Например, после премьеры рестайлингового Exeed VX привилегия при покупке VX первого поколения составляет до 20%. Значительной выгоды можно достичь, суммируя скидки, предоставляемые при использовании автокредита и программы trade-in. К примеру, общий размер привилегий при покупке кроссовера Omoda C5 может достигать 40%. При этом спецпредложений при покупке автомобилей, пользующихся небольшим, но стабильным спросом, в данный момент не предусмотрено.