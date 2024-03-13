Изучаем все, что известно о самом дешевом кроссовере Skoda

До запуска новинки еще больше года, но проект самого бюджетного SUV в линейке чешской марки уже обрастает подробностями. Пока одни СМИ гадают, какое имя выберут для модели — Kymaq, Kariq, KwIQ, Kylaq или Kyroq, — другие сопоставляют ее характеристики с потенциальными конкурентами.

Так, издание Autocar India прочит в соперники пока безымянному кроссоверу Hyundai Venue, Kia Sonet, Mahindra XUV300, Tata Nexon, а также Maruti Suzuki Fronx и Brezza.

Все перечисленные модели относятся к сегменту компактных кроссоверов на индийском рынке, на который и ориентирован новый вседорожник Skoda. Все они не превышают в длину четырех метров, колесная база варьируется от 2,49 до 2,6 метра, у всех 16-дюймовые колесные диски и объем багажника варьируется от минимальных 257 литра (у Mahindra XUV300) до максимальных 385 (Kia Sonet).

Из всех перечисленных показателей о грядущей модели Skoda пока известно лишь то, что ее колесная база будет равна 2,56 метра. Это на 85 миллиметров короче, чем у более крупного Kushaq (2,65 метра).

Индийский портал также сравнил показатели силовых агрегатов. У кроссовера Skoda будет литровый трехцилиндровый двигатель с турбонаддувом — столько же цилиндров у моторов Mahindra XUV300 и Tata Nexon, у остальных же паркетников двигатели четырехцилиндровые. Предполагаемая мощность — 115 лошадиных сил против, например, 83 сил у Hyundai Venue и Kia Sonet. Есть подробности и о коробках передач будущей Шкоды: их будет две на выбор, механическая и автоматическая, обе на шесть ступеней. Аналогичные трансмиссии и у конкурентов, за исключением Tata Nexon, Venue и Sonet, которые предлагаются с семиступенчатым роботом.

Autocar India предполагает, что кроссовер Skoda будет стоить от 900 тысяч до 1,4 миллиона рупий, что в пересчете по курсу сегодняшнего дня составляет 996 тысяч и 1,5 миллиона рублей соответственно. Если это предположение окажется верным, то новинка расположится в одном ценовом сегменте с Nissan Magnite и Renault Kiger.