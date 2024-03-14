С 1 апреля меняются правила приема экзаменов в ГИБДД на права. С одной стороны, ужесточаются требования к кандидатам в водители, с другой - упрощаются требования к ним при практическом экзамене.

Например, допускается возможность совершения большего количества мелких ошибок.

Но начнем все-таки с новых правил. Помимо них, меняется также закон о безопасности дорожного движения, который устанавливает новые требования к допуску к управлению транспортными средствами.

В частности, это касается иностранных водителей. Управлять машиной с национальными правами, выданными в другой стране, можно. Но только до того момента, пока иностранный гражданин не получит вид на жительство в России или не приобретет российское гражданство. После чего он будет обязан обменять иностранное водительское удостоверение на российское. На это ему отводится один год.

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Причем для мотоциклистов и водителей легковушек потребуется сдать только теоретический экзамен на знание Правил дорожного движения. А водителям грузовиков и автобусов нужно будет пройти обучение в автошколе, сдать и теорию, и практику.

Меняются требования к подготовке и допуску к экзамену водителей, которые собираются управлять автобусами (категория D и подкатегория D1).

Это возможно только при наличии стажа управления не менее года легковушками и грузовиками. Что вполне понятно. Происшествий с автобусами у нас много, а количество жертв в каждой такой аварии превышает все параметры. Ведь автобус перевозит, как правило, много людей.

Сейчас водителям, которые имеют право рулить фурами, для того чтобы получить право на вождение легковушки с прицепом, нужно проходить обучение, сдавать экзамен и получать новую категорию в правах. С 1 апреля такая необходимость отпадет. Они получат это право автоматически, поскольку у них более высокая категория.

Призывникам, направленным военкоматами, сдавать экзамены на право управления грузовым автомобилем с прицепом (категория СЕ) можно будет с 17 лет. Получить водительские удостоверения данной категории они смогут одновременно с категорией С без наличия необходимого сегодня 12-месячного стажа. Однако управлять грузовиками с прицепами до достижения такого стажа они смогут только в период прохождения службы и только на автомобилях, принадлежащих вооруженным силам.

При сдаче документов в ГИБДД для прохождения экзаменов придется также предоставить СНИЛС. До сих пор этого не требовалось.

Уклонистов от повесток военкомата не будут допускать к экзаменам и выдавать водительские удостоверения до тех пор, пока Госавтоинспекция не получит сведения об отмене временных мер, направленных на обеспечение явки по повестке.

Теперь перейдем к автошколам. Если у такой школы нет заключения ГИБДД о соответствии ее материально-технической базы требованиям примерных программ подготовки водителей, утвержденных министерством просвещения, то ее учеников к экзаменам в ГИБДД не допустят.

Что касается непосредственно экзамена, то здесь меняются требования к практическим упражнениям. Мотоциклистам, например, вместо того чтобы парковать двухколесное средство задним ходом, придется решить другую задачу: проехать по "колейной доске". Грубо говоря, удержать мотоцикл в колее на некотором прямолинейном расстоянии.

Иностранным мотоциклистам и водителям легковушек потребуется сдать только теоретический экзамен на знание Правил дорожного движения

В задачах для водителей легковушек, грузовиков и автобусов уходит в прошлое остановка при спуске с горки. Остается только трогание с места на подъеме.

Разворот в ограниченном пространстве увеличивается с 5 до 7 метров.

Ну и главное. Теперь инструктор автошколы при приеме экзамена может сидеть на дублирующих педалях, то есть на переднем пассажирском кресле. Но при условии, что в автомобиле установлен датчик использования этих дублирующих педалей.

Это решает проблему - кто отвечает в случае аварии при сдаче экзамена. Ведь экзаменатор водителем не считается. А также он, как правило, не собственник автомобиля, поскольку машина, в большинстве случаев принадлежит автошколе.

Еще один приятный момент для кандидатов в водители - увеличивается количество штрафных баллов. Если раньше достаточно было набрать пять баллов и гулять пешком до следующей пересдачи экзамена, то теперь их количество увеличилось до семи. То есть можно совершить две маленькие ошибки или одну среднюю дополнительно. И при этом экзамен все-таки сдать.

Но есть и не совсем приятные новации. А именно увеличиваются сроки пересдачи экзаменов. Например, не сдал теорию - следующий экзамен назначается через 7-30 дней. Не сдал практику - через 7-60 дней. А если не сдал три раза подряд, то следующий экзамен будет назначен не ранее чем через 6 месяцев, но не позднее чем через 9 месяцев. И вот тут уже возникают вопросы. Дело в том, что срок действия медсправки не безграничен - один год. Время на обучение, экзамены и - подходим к этой грани. В общем, чтобы не попасть в такую ситуацию, осваивать азы вождения нужно сразу и в полном объеме. А о том, как выбрать автошколу, расскажем в другом материале.