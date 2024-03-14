Эксперт назвал главные преимущества неоригинальных запчастей

Российские техцентры смогут использовать при ремонте автомобилей неоригинальные запасные части. При этом, по мнению главы агентства Russian Automotive Market Research Татьяны Арабаджи, россиянам не стоит опасаться этой практики, так как настоящую опасность для техники представляет контрафакт.

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«Ремонт автомобилей, особенно негарантийный, и сегодня возможен без оригинальных запчастей даже в сервисных центрах. Важно понимать, что есть нормальные аналоги, которые выпускают предприятия, на которых производят и оригиналы. Также на рынке представлены и плохие неоригинальные запчасти, однако в самом слове “аналог” нет ничего плохого. Контрафакт же по сути – подделка. С ним всегда боролись правообладатели. Бренды, которые остались в России, продолжают это делать, но те, кто покинули рынок, уже не следят за тем, что происходит. Поэтому контрафакта стало больше. Видимо, теперь отслеживать его на рынке придётся потребителю, который столкнется с тем, что купит некачественную запчасть», — отметила Арабаджи.

Тем временем вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко не считает, что в России растёт количество фальшивых запчастей и расходников.

«Только 3-5% запчастей на рынке контрафакт и этот показатель не растёт, ведь сегодня всё проще завозить по параллельному импорту. На автомобиле до трёх лет неоригинальных запчастей почти нет, буквально 10-15% от всего автомобиля. От 3 до 5 лет — уже 70% неоригинала. И свыше 5 лет на 100% можно ремонтировать неоригиналом, в этом случае ремонт будет на 50-60% дешевле. При этом качество не страдает, всё зависит от того, в каком ценовом сегменте клиент приобретает аналоги, и какие именно это запчасти — кузовные, электрические, двигатель», — подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что автосервисам хотят разрешить выполнять ремонт без оригинальных запчастей. Такое устранение неисправностей в настоящее время грозит российским компаниям исками со стороны зарубежных правообладателей, поскольку не только ввезённая импортная техника, но и её ремонт находится под защитой норм интеллектуального права.