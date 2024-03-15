Эксперт прогнозирует увеличение цен на 25% на новые авто с апреля

На фоне введения новых правил таможенного оформления автомобилей, которые привозят в Россию из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), цены на машины вырастут почти на четверть. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева.

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«По моим расчетам, цены на такие автомобили могут увеличиться на 20–25%, — заявил автоэксперт.

До этого выяснилось, что с 1 апреля 2024 года в России ужесточат контроль над порядком расчета платежей за ввоз автомобилей из стран ЕАЭС. Если налоги и сборы будут оплачены не в полном объеме из-за занижения таможенной стоимости машины, то россиянам придется доплатить за утилизационный сбор. При этом для тех, кто ввозят авто из ЕАЭС с процедурой растаможивания в РФ, ничего не изменится.

До этого тысячи россиян, которые заказали импортные автомобили у «частников», получили от ФТС требования оплатить утилизационный сбор по повышенным ставкам в размере 300–840 тыс. руб. Автовладельцы рассчитывали на оплату сбора по льготным коэффициентам, однако служба рассчитала их по коммерческим ставкам.