На какие выплаты могут рассчитывать автомобилисты, если на машину упал снег

На Урале днем воздух прогревается до плюсовых температур, а ночью на термометрах все минус 20. Обычные для марта перепады - идеальные условия для роста сосулек, от которых страдают и люди, и машины. Сообщения о подобных случаях нередко приходят из разных регионов страны. Чаще всего страдают именно автомобили.

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Что делать их владельцам в таких случаях, с кого требовать компенсацию? И можно ли рассчитывать на выплаты? В этом разбирался собкор "РГ".

Как свидетельствуют юристы, у автомобилистов есть все шансы выиграть в судах дела о компенсациях за ущерб от падения снега и сосулек. И таких примеров хватает. В Свердловской области, например, недавно закончились тяжбы после прошлогодних инцидентов. Один из них произошел в городе Кушве. Припарковав Toyota Land Cruiser под окнами своего дома, горожанин утром обнаружил вмятины на крыше, деформированный капот, разбитое лобовое стекло... Даже плафоны освещения в салоне пострадали под тяжестью упавшего снега! Тогда пострадало еще несколько машин.

Нанятый за 25 тысяч рублей эксперт оценил стоимость восстановления внедорожника почти в 760 тысяч рублей. Управляющая компания, которая обслуживает дом, не захотела добровольно оплатить ремонт машины. А суд не только поддержал требования истца, но еще и взыскал с УК штраф в 380 тысяч "за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя". Услуги эксперта-оценщика, нанятого жильцами-автомобилистами, тоже пришлось оплачивать коммунальщикам. Управляющая компания сделала попытку опротестовать решение суда, утверждая, что за неделю до происшествия крышу почистили. Но пострадавшие автовладельцы запаслись доказательствами - они предъявили материалы об осмотре места происшествия сотрудниками полиции и фотографии.

Чаще всего суды встают на сторону автовладельцев, чьи машины были повреждены упавшей наледью

Еще одна неприятность приключилась с жителем Екатеринбурга - возле склада "Свердловского комбината хлебопродуктов" на его машину с кровли упала глыба. За вмятины на крыше и капоте Toyota Corola мужчина запросил 252 тысячи плюс 30 тысяч на госпошлину, оплату услуг представителя и эксперта. Комбинат попытался переложить ответственность на арендатора склада. Но суд посчитал, что причиной повреждения автомобиля стало ненадлежащее содержание кровли собственником - арендатор тут ни при чем. Требования екатеринбуржца были удовлетворены полностью. А вот тагильчанину, чья машина Daewoo Nexia пострадала от упавшей с крыши многоквартирного дома наледи, не удалось полностью компенсировать ущерб. Вместо 138 тысяч рублей он получил лишь 65 тысяч. В этом случае коммунальщики смогли доказать, что пытались качественно почистить кровлю, но не смогли это сделать из-за припаркованных машин. К тому же хозяин пострадавшего авто проигнорировал объявление на дверях подъездов и помешал уборке. Судьи квалифицировали такое поведение как неосторожность, которая и привела к причинению ущерба.

Что делать, если на машину упал снег?

Адвокат из Екатеринбурга Илья Бурков советует автомобилистам, которые попали в неприятную ситуацию, придерживаться этих простых правил:

1. Чтобы получить компенсацию за ущерб от падения снега, нужно в первую очередь зафиксировать инцидент, и желательно сделать это сразу после того, как обнаружили повреждения. Сфотографировать или снять на видео надо и поврежденное авто, и место, откуда упал лед. Потом следует обратиться в полицию, к участковому, чтобы они составили протокол осмотра места происшествия. Еще один момент - найти очевидцев. Нужно взять их данные, чтобы привлечь в качестве свидетелей в суде. А для оценки причиненного ущерба стоит нанять профессионального эксперта.

2. Откуда упал снег - главное обстоятельство, которое выясняют в таких делах. Если речь о жилом доме, за ним стоит управляющая компания или ТСЖ. Если об организации, ответчиком становится владелец здания. Свидетели нужны, чтобы доказать, что глыба рухнула именно с крыши. В случае если падение произошло с козырька балкона, который самостоятельно переделали жильцы в нарушение технических регламентов, отвечать за ущерб будут именно они. Если переделок не было, а глыба все-таки упала с балкона или с оконного отлива, виновного в происшествии определит суд. И еще, если идет речь о доме, в котором проживает сам пострадавший, то его отношения с УК складываются как у потребителя услуг и исполнителя. В этом случае он может дополнительно рассчитывать на штраф в размере 50 процентов от суммы ущерба в случае отказа в добровольном удовлетворении требований управляющей организацией.

3. В том случае если от падения снега пострадал человек, нужно обратиться и к медикам, и в полицию. В медицинских документах как причина обращения должно быть записано "падение снега", то есть зафиксировано само событие. Под материальным ущербом при этом понимаются затраты на лечение, так что стоит сохранять для суда все чеки за лекарства и процедуры.