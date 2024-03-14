Потребовалось 5 автомобилей, чтобы собрать этот пикап-монстр

Этот необычный автомобиль был собран из пяти пикапов и внедорожников: двух Ford F-350, одного F-150 и двух Bronco. Вы можете спросить: «Зачем?», на что его создатель ответил бы: «Почему бы и нет?».

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Судя по всему, пикап использовался в качестве автодома. Около пяти лет назад он в последний раз выезжал на дороги, а некоторое время назад его выставили на продажу. Новым владельцем стали ребята из McBride Motorsports, опубликовавшие на своем YouTube-канале видео, демонстрирующее особенности автомобиля.

Могучий пикап оснащен 40-дюймовыми шинами и восьмидюймовым лифтом подвески. Всё началось с удлиненной кабины, которую соединили с развёрнутой на 180 градусов кабиной от другого пикапа и задней частью от Bronco.

В салоне находятся расположенные развёрнутые лицом друг к другу два дивана. Потолок неровный, но серьезных дыр или потертостей на сиденьях нет. Команда McBride заявляет, что планирует поработать над интерьером и экстерьером в ближайшее время.

McBride Motorsports утверждает, что этот монстр прошел техосмотр в Вирджинии еще в 2017 году, когда получил уникальный VIN-номер. По оценкам нового владельца, с момента восстановления двигатель проехал около 225 тысяч километров. В своем видео ведущий говорит, что полная масса составляет «около 6 тонн» и что он «очень медленный».